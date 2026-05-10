'LJUDI ĆE BIRATI IZMEĐU POVRATKA U PROŠLOST ILI ĆEMO DA NASTAVIMO PUTEM RAZVOJA I SLOBODE' Vučić poslao poruku građanima Srbija (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga i poslao jaku poruku građanima.

- Na izborima, kada god da budu, ljudi će da biraju između povratka u prošlost, pljačkanja i rasparčavanja zemlje, ili ćemo da nastavimo putem razvoja i slobode- piše u objavi predsednika Vučića.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče u Batrovcima da su pred građanima uskoro odlučujući, odsudni izbori za budućnost Srbije, na kojima se, kako je istakao, donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost.

Vučić je, obraćajući se velikom broju okupljenih građana, istakao da su to izbori na kojima se donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost.

"Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onima koji su zemlju uništili, 12 godina su je razarali, onima koji su po komadu ili na kilo mesa prodavali Srbina Haškom tribunalu, onima koji su razorili našu privredu i otpustili 550.000 ljudi, zatvorili sve naše fabrike,narod postajao siromašniji, a oni sve bogatiji. Hoćemo li da im damo to pravo da nam opet učine i još pri tome da se obračunavaju sa svima onima koji su od njih bili bolji i uspešniji", rekao je Vučić.

Istakao je da se na izborima donosi odluka da li će se vlast vratiti u ruke onih koji nisu u Srbiji izgradili nijednu bolnicu, auto-put, prugu niti tehnološki park ili će Srbija ići u budućnost.

