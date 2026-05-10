'SPREMNI SMO ZA IZBORE KAD GOD DA BUDU' Krkobabić: Ako se bavite politikom, nema razloga da ne budete spremni!

Komentarišući predstojeće izbore, Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a, rekao je da je vladajuća većina u potpunosti spremna i da su i SNS i PUPS spremni za izbore kad god oni da budu.

- Ako se bavite politikom ne vidim način da ne budete spremni. Kada imate na suprotnoj strani ljude koji ne znaju gde su i gde su pošli, to je druga stvar. Mi sada imamo neke političare, koji su se konačno ozbačili kao takvi, i sada znamo ko je sa druge strane – rekao je Krkobabić.

Kako kaže, očekuju se, a već i traju napadi na patrijarha Porfirija.



Dragoljub Kojčić, politički filozof, rekao je da je SPC kao jedan od naših glavnih identiteta, već godinama na udaru onih koji bi da je unište, da ne postoji na ovim prostorima.

- To su već radili tri puta u 20. Veku. Sa drug estrange SPC je već 1000 godina odupire svakom udaru na naš identitet – rekao je Kojčić.

Kako kaže, opstali smo zato što su odatle potakle još u Raškoj oblasti bile prve medicinske ustanove, a bila je takođe i obrazovna institucija.

- Kada je došlo do obnove modernosti srpskog naroda, upravo se pokazalo da je srpska crkva bila inkubator iz kog su izlazili najbolji prosvetitelji – rekao je Kojčić.

Krkobabić je rekao da sitne laži čovek može i da razume, ali da lažu toliko koliko su oni lagali, kao na primeru dečaka iz Čačka, kog su koristili u političke svrhe, to je neviđeno.

