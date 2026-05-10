ČISTILA I POTPREDSEDNICA VLADE! Mesarović: Važno da ličnim primerom pokažemo važnost brige o prirodi za Srbiju

Čišćenju Fruške gore u organizaciji Srpske napredne stranke prisustvovala je danas i potpredsednica Vlade Srbije i ministarka ekonomije Adrijana Mesarović.

Prenosimo njenu objavu na Instagramu tim povodom.

“Nedeljno jutro, u prisustvu predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića i sa našim saborcima, učestvovala sam u velikoj akciji čišćenja naše Fruške gore. Očuvanje životne sredine odgovornost je koju imamo prema budućim generacijama. Upravo zato je važno da ličnim primerom pokažemo koliko su briga o prirodi, uređenje javnih prostora i zaštita naših nacionalnih bogatstava važni za Srbiju. Fruška gora je jedan od simbola Republike Srbije i naša je obaveza da je čuvamo, unapređujemo i ostavimo čistu i uređenu generacijama koje dolaze. Hvala svim volonterima, aktivistima i građanima koji su danas pokazali zajedništvo, odgovornost i ljubav prema Srbiji.“, objavila je Mesarović.

Autor: Iva Besarabić