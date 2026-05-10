Težak incident kod Savine isposnice: Monasi i građani gradili - studenti upali samo da bi raširili politički transparent i posvađali se sa svima

Tokom izvođenja radova na izgradnji Savine isposnice na Kablaru došlo je do incidenta, kada se pojavila grupa mladih ljudi koji su uprkos molbama monaštva, na silu odlučili da sa tog svetog mesta pošalju političku poruku.

- Izgradnja isposnice vrši se uz mobu dobrih ljudi koji već mesecima i godinama rade da ovo mesto zasija pravim sjajem. Naravno da su na ovu mobu dobrodošli svi koji hoće da pomognu u radovima, ili oni koji žele i mogu da donesu materijal. Međutim, sada smo svedočili jako ružnom pustupku, kaže za RINU jedan od građana Čačka koji se zatekao na licu mesta.

On dodaje da se grupa studenata odjednom pojavila kod isposnice Svetog Save na Kablaru, međutim njihov cilj nije bio da pomognu vrednim graditeljima.

- Oni su došli, posao ih nije zanimao, njihov cilj je bio samo da razviju transparent sa političkom porukom i da idu. Kada su to shvatili, monasi su ih ljubazno zamolili da to ne rade, oni su krenuli sa njima da se žustro i bezobrazno svađaju, posle su ušli u konflikt i sa organizatorom ove mobe. Uigrano su delovali i dok su se raspravljali, brzo su raširili transparent i slikali se na brzinu, a zatim se pokupili i otišli, dodaje sagovornik.

On dodaje da su svi okupljeni, ostali zatečeni ovakvim ponašanjem mladih ljudi koji se predstavljaju kao studenti koji žele Srbiju da menjaju na bolje.

- Pokazali su pre svega bezobrazluk i nevaspitanje, sve ovo nek im služi na čast. Monasi su se jako potresli, zamolili su ih da fotografije obrišu i ne objavljuju javno, ali ih nisu poslušali, poručuje naš sagovornik.

