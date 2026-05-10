Šešelj za Pink: Koliko će silovit otpor biti posle izbora zavisi od razlike koju će napraviti patriotske stranke u odnosu na izdajničke

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Zašto rektor Đokić i profesori blokadari sa Građevinskog fakulteta svoju odgovornost za slučaj Nadstrešnica prebacuju na druge, kako ce se završiti rat opozicije i blokadera?

O ovim temama u 'Hit Tvitu' govorili su Olivera Zekić, stručnjak za elektronske medije, Vojislav Šešešlj, lider SRS-a i Dragoslav Ljubičanović, advokat.

Predlog broj 1 - Naknadna pamet bez odgovornosti

Olivera Zekić je navela da je ovde reč o teškom licemerju, jer se i Đokić i Fric nalaze na studentskoh listi i bave se politikom, a žive na državnim jaslama.

Šešelj je naveo da se revizione komisije formiraju u svim slučajevima kada se troši veći iznos državnog novca.

- Postoji i stručni i finansijski deo. Oni su napravili veliku grešku jer nisu tražili da se proveri sve što se tiče nadstrešnice. Ja se držim procene profesora Race da je reč o diverziji - naveo je Šešelj.

On je ocenio da uzrok nisu mogle biti samo pukotine u betonskoj konstrukciji.

- Ne bi mogla da padne odjednom da su u pitanju samo pukotine. Možda bi pala u roku od pola sata, ali ne bi pala odjednom - naveo je Šešelj i dodao da postoji odgovornost i prvih projektanata jer su napravili nadstešnicu "ni na nebu, ni na zemlji".

Ljubičanović je naveo da se potavlja pitanje kako članovi revizione komisije nisu obuhvaćeni postupkom.

- Propustili su da nam kažu da li je bilo probne dozvole za rad. To ne treba da zna niko od nas. To je struka trebalo da kaže, a struka je pored učešća u političkoj agendi, čuvala samu sebe - dodao je Ljubičanović.

Oni koji su započeli politički postupak protiv ministara propustili su te ljude da obuhvate.

Ljubičanović je istakao da je najvažnije da državni organi rade svoj posao i da se rešenje ne traži na ulici, mimo institucija.

- Ta rulja ima dirigenta, da je on upro prstom u Đokića ili Fric i oni bi bili meta - naglasio je on.

Predlog broj 2- Brisel ili propast!

Zekić je za blokadere i opozicionare koji Srbiju tužakaju okolo rekla da su izdajnici.

- Lažu na Tviteru, lažu i tamo. Nekome je cilj da Srbija bude destabilizovana, nadam se da do toga neće doći. Imamo šizofrenu situaciju da politilčki faktor budu ljudi koji nemaju politiku - rekla je Zekić.

Ocenila je da su studenti i blokaderi naneli veliku štetu opoziciji, koja je prekasno počela da se ograđuje od njih, a Srbiji je potrebna konstruktivna opozicija.

Ljubičanović je rekao da je zanimljivo to što su iz Evrope znali koga da zovu kao zvaničnog predstavnika blokadera.

- Ja za godinu i po dana nisam saznao ko je lider - dodao je Ljubičanović.

Šešelj je ukazao da su ljudi sa najvišim primanjima - na univerzitetima, u sudstvu, tužilaštvu najratobornije raspoloženi.

- Tu je upliv zapadnih službi bio najveći, tu ima najviše špijuna i izdajnika - naveo je Šešelj.

- Da li će biti silovit otpor posle izbora zavisi od razlike koju će napraviti patriotske stranke u odnosu na izdajničke - naveo je Šešelj.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit.

Autor: S.M.