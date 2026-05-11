VUČIĆ DANAS SA VISOKOM ZVANIČNICOM SAD U fokusu EKSPO 2027 i odnosi Beograda i Vašingtona

Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sarom Rodžers, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Američki Stejt department objavio je 5. maja da će Rodžers doputovati u Beograd i potpisati Sporazum o učešću, kojim se formalizuje učešće SAD na specijalizovanoj svetskoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

U saopštenju objavljenom na sajtu američkog Stejt departmenta navedeno je da će Rodžers boraviti u Beogradu i Veneciji u periodu od 6. do 12. maja i sastati se sa članovima Vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i SAD na Zapadnom Balkanu.

Autor: Jovana Nerić

