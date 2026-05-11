Elek: Očekujem da Srpska lista na sledećim izborima, koji su borba za opstanak na KiM, bude jača

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas da očekuje da ta politička opcija na parlamentarnim izborima 7. juna koji će biti održani na prostoru AP Kosovo i Metohija bude snažnija u odnosu na izbore iz decembra prethodne godine i dodao da naredni izbori predstavljaju borbu za opstanak i ostanak srpskog naroda i srpskih institucija na prostoru AP KiM.

"Srpska lista je na prethodnim parlamentarnim izborima osvojila veliku većinu glasova u svih deset srpskih opština, što dovoljno govori o volji srpskog naroda i o podršci Srpskoj listi. Siguran sam da je naš narod dovoljno politički mudar i odgovoran i da će da zna da je ovo mnogo više od običnih izbora. Ovo je borba za naš opstanak i ostanak na ovim prostorima, za naše institucije, za pravo da ostanemo i da se borimo na svojim ognjištima. Očekujem da će Srpska lista na ovim izborima koji dolaze 7. juna biti još snažnija, jer samo tako možemo da zaštitimo interese srpskog naroda ovde na teritoriji Kosova i Metohije", rekao je Elek za Javni servis Srbije.

On je naglasio da Srpska lista insistira na jedinstvu i slozi srpskog naroda na AP KiM jer jedino na taj način ta lista može da osvoji svih deset mandata namenjenih srpskom narodu u prištinskom parlamentu.

"Srpska lista uvek insistira na jedinstvu i pre svega na slozi srpskog naroda ovde na teritoriji Kosova i Metohije, jer smatramo da samo ako smo jedinstveni i složni, možemo da osvojimo svih deset mandata. Zato je bitno da 7. juna izađemo u što većem broju na birališta, da ne rasipamo naše glasove i da ne dajemo podršku Kurtijevim satelitima", rekao je Elek.

Prema njegovim rečima, Srpska lista odlično razume umor i zabrinutost birača jer je u AP Kosovo i Metohija održano više izbornih procesa, ali i zato što je tokom poslednjih meseci izvršen veliki pritisak na srpski narod.

"Mi ovde odlično razumemo umor i zabrinutost naših građana, jer iza nas je više izbornih procesa, i ne samo izbornih procesa, nego teških meseci i godina gde se vrši ogroman pritisak na srpski narod, teror gde se Srbi hapse bez ikakvog osnova, a sve to sa ciljem da se oslabi politička moć Srba i Srpske liste ovde na teritoriji Kosova i Metohije i da se ukinu sve srpske institucije ovde na Kosovu i Metohiji. A vi dobro znate da je Srpska lista jedina koja ima podršku države Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, i da se bori za interese srpskog naroda na teritoriji Kosova i Metohije, odnosno za svakog Srbina bez obzira gde da živi na teritoriji KiM", naglasio je predsednik Srpske liste.

On je rekao da će Srpska lista danas imati sastanak predsedništva gde će definisati kandidate koji će se naći na izbornoj listi na narednim parlamentarnim izborima za privremene prištinske institucije.

"Kao i do sada uvek, nadam se da će i ovoga puta biti to najbolji kandidati koji su pre svega profesionalno ostvareni i oni koji su dovoljno politički iskusni i koji su zastupali stavove srpskog naroda i u Prištini i u Skupštini Kosova, i verujem da ćemo izabrati najbolje kandidate", poručio je Elek.

Dodao je da se u pojedinim opštinama u AP Kosovo i Metohija u kojima živi srpski narod vrši institucionalna diskriminacija jer Priština želi da oslabi Srbe i Srpsku listu.

"To se dešavalo i do sada u svim izbornim procesima, da se vrši institucionalna diskriminacija srpskog naroda i Srpske liste. I ne samo to, mi smo do sada mogli da kontrolišemo 18 mesta, nažalost sada svega 14 i još manje. To je dokaz da pojedini centri moći u Prištini žele da oslabe Srpsku listu i srpski narod. Tako se dovodi u pitanje i ceo demokratski izborni proces i dovodi se u pitanje regularnost tog izbornog procesa koja je, nažalost, narušena i u prethodnim izbornim procesima. Bez obzira na sve te opstrukcije, Srpska lista će se boriti za svaki glas svakog Srbina na teritoriji Kosova i Metohije i da sačuvamo izbornu volju naših građana ovde na Kosovu i Metohiji", rekao je.

Elek je rekao da srpski narod teško živi na KiM jer se nalazi pod konstantnim pritiskom i terorom prištinskih vlasti.

"Zadatak Srpske liste, kao najozbiljnije političke partije i najveće političke partije Srba na Kosovu i Metohiji, jeste da stalno budemo uz svoj narod, da pružimo svaki vid institucionalne, pravne i bilo koje druge podrške. Recept za opstanak i ključ opstanka jeste da budemo složni, da budemo jedinstveni, da imamo snažnu podršku države Srbije i da očuvamo naše institucije zdravstva, prosvete i da se borimo za svako novo radno mesto i za sva radna mesta da ostanu, znači, pod ingerencijom države Srbije ovde na Kosovu i Metohiji", ocenio je predsednik Srpske liste.

On je naglasio da je podrška Srbije od presudnog značaja za opstanak i ostanak srpskog naroda u AP Kosovo i Metohija.

"Zahvaljujući toj podršci, sačuvane su naše institucije, sačuvane su bolnice, sačuvane su škole, otvorena su nova radna mesta, rekonstruisane su škole, obdaništa, urađeno je, znači, mnogo toga. Svaki novi infrastrukturni projekat, novo radno mesto, je pre svega veliki podstrek za opstanak i ostanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Veliki infrastrukturni projekti, poput brze saobraćajnice do Kosovske Mitrovice, sigurno ulivaju veliku nadu da Srbija misli na svakog građanina ovde na Kosovu i Metohiji", zaključio je Elek.

Autor: Jovana Nerić