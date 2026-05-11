Starović razobličio opozicionare, pa poručio: Fascinantna je i prilično zabavna njihova frustracija

Fascinantna je, a priznajem i prilično zabavna, frustracija koju kod naših vrlih opozicionara izaziva moje razobličavanje njihove po svemu lažne proevropske politike, izjavio je ministar za evropske integracije.

- Dodatni razlog da nastavim sa tim, još intenzivnije. A bivši Borislav bi u međuvremenu mogao da objasni kako to on i ostali "korifeji evropske ideje" nisu glasali za evropske zakone u Narodnoj skupštini. Naravno da ćemo umesto odgovora čuti zaglušujuću tišinu čitavog opozicionog hora - istakao je Starović na društvenoj mreži X i dodao:

Baš kao što su prigodno ignorisali početak operativne primene SEPA sistema prošle sedmice, jer nisu kadri da podrže nijedan uspeh Srbije na putu ka evropskoj budućnosti i boljem životu građana.

