Starović razobličio opozicionare, pa poručio: Fascinantna je i prilično zabavna njihova frustracija

Fascinantna je, a priznajem i prilično zabavna, frustracija koju kod naših vrlih opozicionara izaziva moje razobličavanje njihove po svemu lažne proevropske politike, izjavio je ministar za evropske integracije.

- Dodatni razlog da nastavim sa tim, još intenzivnije. A bivši Borislav bi u međuvremenu mogao da objasni kako to on i ostali "korifeji evropske ideje" nisu glasali za evropske zakone u Narodnoj skupštini. Naravno da ćemo umesto odgovora čuti zaglušujuću tišinu čitavog opozicionog hora - istakao je Starović na društvenoj mreži X i dodao:

Фасцинантна је, а признајем и прилично забавна, фрустрација коју код наших врлих опозиционара изазива моје разобличавање њихове по свему лажне проевропске политике. Додатни разлог да наставим са тим, још интензивније. А бивши Борислав би у међувремену могао да објасни како то он… https://t.co/niPF0nXL3E — Nemanja Starović (@nstarovic) 11. мај 2026.

Baš kao što su prigodno ignorisali početak operativne primene SEPA sistema prošle sedmice, jer nisu kadri da podrže nijedan uspeh Srbije na putu ka evropskoj budućnosti i boljem životu građana.

Autor: Pink.rs