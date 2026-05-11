MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI: Ljudi ne smeju da lutaju od šaltera do šaltera - sistem mora da se menja! (VIDEO)

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da građani ne smeju da budu vraćani od šaltera do šaltera i da je potrebno pojednostaviti procedure i unaprediti brigu o ljudima u institucijama

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski poručila je danas da se "ne mogu šetati ljudi od šaltera do šaltera, već je bitno da se pokaže briga i poštovanje".

- Moramo mnogo toga da menjamo. Ljudi nemaju vrlo često dovoljno informacija, ni o subvencijama, ni o podsticajima, ni o merama. Potrebna im je podrška, uvek im nedostaje jedan papir, stalno ih vraćaju sa šaltera, imaju izgovore da nisu nadležni. Ljudi tako lutaju od institucije do institucije, od vrata do vrata, na kraju se umore, dignu ruke i kažu: "Meni ovo sve ne treba". A mi nemamo vremena za to. Mi moramo da pojednostavimo sve procedure i da stvorimo radnu atmosferu koja pogoduje i radniku i poslodavcu, i uopšte običnom čoveku. Zato je ta briga o ljudima akcentovana kao jedna od pet najvažnijih tačaka - navela je ministarka.

Autor: D.Bošković