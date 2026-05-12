DANAS SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Pred poslanicima izmene izbornih zakona - jedan od njih i Zakon o izboru predsednika Republike

Poslanici Skupštine Srbije danas počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.

Sednica Skupštine Srbije zakazana je za 10.00 sati, a pred poslanicima će se naći predlozi za izmenu: Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o Ustavnom sudu.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržao je predložena zakonska rešenja, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su predlozi za izmenu četiri izborna zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije.

O ovim zakonskim predlozima održana su četiri javna slušanja koja je organizovao Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu.

