SRAM TE BILO! Sve Srbe naziva bolesnom izjavom da su 'drogirani četnici', a kao brine za Srbiju: Srbomrsci su se udružili da podrže blokadere (FOTO+VIDEO)

Bolesno, jadno, podmuklo od Emira Hadžihafizbegovića, glumca iz drugog entiteta Federacije BiH, koji redovno govori sve najgore o Srbima, vođen mržnjom iz devedesetih, podržava "blokadere".

Ovaj glumac je od ranije poznat po strašnim rečima koje upućuje Srbiji i Srbima, ali kao i većina drugih koji se lažno brinu o budućnosti Srbije, nije poznato da se javno oglašavao niti osudio ustaštvo u susednoj Hrvatskoj ili napade na Srbe.

Emir Hadžihafizbegović iskreno o Srbima pic.twitter.com/mPVzBJuY3h — Silvana (@Silvana71376830) 12. мај 2026.

O mučnom ratu devedesetih je govorio uznemirujuće, opisujući Srbe kao "drogirane četnike", dok je za policiju u Sarajevu iznosio pohvale, navodeći da su "dobri", za razliku od srpske policije, koju je kritikovao, navodno, zabrinut za sudbinu "blokadera".

Policiju u Sarajevu naziva "mladom, lepom, pametnom, spremnom za "Ne daj Bože"", a srpsku opisuje kao organizaciju koja je krenula na svoje građane.

I upravo njegova podrška ide u prilog stavu da nije bitno koliko ljudi vas podržava, već ko vas podržava, jer ako podrška dolazi od nekoga ko se predstavlja kao srbomrzac i ko Srbiji pokušava da nametne etiketu "genocidnog naroda", onda se dovodi u pitanje ideja koju podržava, kao i njene moguće loše posledice po srpski narod.

Emir Hadžihafizbegović o ljubavi prema policiji u Sarajevu pic.twitter.com/R5qYvC8wPQ — Silvana (@Silvana71376830) 12. мај 2026.

Na sve to treba istaći da "blokadere" podržavaju i u Hrvatskoj, ali o procvatu ustaštva u sopstvenoj zemlji ćute, dok masovno posećuju koncerte Tompsona, pevača poznatog među neoustašama, koji je pevao o klanju Srba u Drugom svetskom ratu.