Skandal usred Beograda: Blokader urinirao po autobusu, Iks gori od komentara (VIDEO)

Na društvenoj mreži Iks pojavio se skandalozan snimak blokadera koji urinira po podu autobusa gradskog prevoza u Beogradu.

Društvene mreže u Srbiji usijale su se nakon što je profil pod nazivom "Istina Boli" objavio video-snimak nečuvenog ponašanja jednog blokadera u javnom prevozu.

Na snimku, koji traje desetak sekundi i očigledno je zabeležen u autobusu GSP-a, vidi se krupniji muškarac sa rancem na leđima kako stoji na stepenicama kod vrata, spuštenih pantalona, i bez ikakvog srama urinira po podu vozila.

Nakon što je završio, on se nonšalantno namešta i odlazi.

Uz ovaj potresan video, autor objave je napisao oštru poruku, direktno optužujući pristalice opozicionih protesta, takozvane "blokadere", za ovaj sramni čin.

- Ološ blokaderski u pijanom stanju urinira po imovini našeg naroda. Sramota je šta ste napravili od ove zemlje. Lečićemo vas! - stoji u opisu objave koja je brzo postala viralna.

Lecicemo vas! pic.twitter.com/PQmsWSBjcI — Istina Boli (@boliistina4) 12. мај 2026.

Da je reč o blokaderu, jasno je na osnovu bedža na njegovom rancu na kom piše "FCK SNS".

Mreže eksplodirale od besa

Objava je izazvala pravu buru na Iksu, gde su korisnici u stotinama komentara i citiranih objava jednoglasno osudili ovakav primitivizam.

Gotovo da nije bilo glasa koji bi branio čoveka sa snimka, a komentari su bili puni gneva i zgražavanja nad onim što mnogi vide kao pravo lice i kulturu antivladinih protesta.

"Ovakvi snimci najbolje pokazuju pravo lice protesta", "Ovo su bolesnici totalni. Motka je pravi lek za takve", "Gde su im sada 'heroji' da ovo osude?", "Ludilo je uzelo maha", "Ovo je ta 'kultura blokadera' o kojoj pričaju", samo su neke od reakcija.



Autor: Pink.rs