MERC IZVIŽDAN NA KONGRESU U BERLINU! Izjave izazvale talas negodovanja publike (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Markus Schreiber

Kada je rekao da su reforme nužne, pokrenuo je novi talas zvižduka i negodovanja publike.

Nemački kancelar Fridrih Merc suočio se s neprijateljskim dočekom na velikom kongresu sindikata u utorak u Berlinu, gde su ga delegati učestalo prekidali i izviždali dok je branio bolne ekonomske reforme.

Obraćajući se skupu, Merc je tvrdio da Nemačka više ne može da održi blagostanje bez temeljne obnove privrede i socijalnog sistema, piše Politiko.


"Jednostavno smo propustili da modernizujemo našu zemlju”, rekao je lider hrišćanskih demokrata. "Nemačka stoga mora da se sabere." Međutim, atmosfera u dvorani brzo se pogoršala kada se Merc dotakao mera štednje i predstojećih reformi penzionog sistema.

Njegova koaliciona vlada se nedeljama spori oko smanjenja troškova, iako su ministri prošlog meseca odobrili paket za zdravstvo s ciljem uštede više milijardi u javnoj potrošnji.

Gledajući u budućnost, Merc je penzionu reformu nazvao "najtežim orahom”.


"Ni s moje strane, ni sa strane savezne vlade, u ovome nema nikakve zle namere", istrajao je. "Reč je o demografiji i matematici."

Ova izjava izazvala je novi talas zvižduka i negodovanja publike.

Pad popularnosti i jačanje desnice

Neprijateljski doček događa se u trenutku dok Mercova popularnost nastavlja da opada. Prema najnovijem mesečnom istraživanju DojčlandTrend, objavljenom 7. maja, samo 13 odsto Nemaca zadovoljno je radom koalicije Mercovih konzervativaca i socijaldemokrata.

U međuvremenu, krajnje desna Alternativa za Nemačku (AfD) pretekla je Mercove konzervativce u nekoliko nacionalnih anketa, kapitalizujući na frustraciji zbog privredne stagnacije, rastućih cena energije i nepopularnih reformi.

Autor: D.Bošković

