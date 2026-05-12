Blokaderska lista, ma koliko se predstavlja kao produkt mudrosti tajanstvenih blokaderskih plenuma, ipak se na kraju svela na već davno viđeno, sa manjim banalnim nepoznanicama, i to zbog bizarnih sukoba, sujeta, nevidljivih kreatora.

Skoro godinu dana gledamo kasting kao za telenovelu – da li je Lompar, da li je Žaklina.

U toj blokaderskoj telenoveli još uvek nije jasno da li je lažnom tvrdnjom da joj je deda, akademik Nikola Hajdin, Žaklina stekla prednost nad Lomparom.

Sudar titana, Žeklina i Lompar, za mesto na blokaderskoj listi otkriva nam da na njoj skoro i neće biti studenata. Ja sam lično ubeđen da mnogi koji kažu da će podržavati studentsku listu nisu čak svesni da na toj listi neće biti studenti, nego neki odrasli ljudi. Ako bih išao dalje u razradi te teze, mislim da na listi SNS-a ima više studenata nego na studentskoj listi - kaže Ivan Živkov.

Dakle, studenata skoro i da nema. Osim ako nisu u poznim godinama upisali fakultete Veroljub Dugalić, Zlatko Kakanović i Giljena Bravlović.

Mogli su da kandiduju samo studente.To bi bilo prihvatljivo, to su mladi ljudi. Znamo iz svih izvora da to neće biti studenti - kaže Čedomir Antić.

Doduše, penzionerski dani su pravo vreme za studiranje.

Ako ih indeks nije preporučio za mesto na listi, verovatno je presudila njihova stručnost, ali i nadaleko čuvena blokaderska tolerancija i nenasilje.

Osim ovih istaknutih zagovornika tolerancije i kulture, na blokaderskoj listi su i stručnjaci iz G17 i svi drugi koji su do 2012. učestvovali u procesu uništavanja Srbije.

Oni su rekli da ne žele ljude iz bivše vlasti. I to im je bio izgovor da na neki način očiste opozicione stranke, da ne žele koaliciju s njima i da ne žele njihove ljude na sopstvenoj listi. A onda žele da prave listu sa nekadašnjim guvernerom Narodne banke Srbije, jednim od ključnih ljudi za ekonomsku politiku naše zemlje u periodu ekonomskog propadanja praktično.

Onda žele jednog od najbližih saradnika Mlađana Dinkića, nekadašnjeg funkcionera G17 plus, stranke koja je malo kome ostala u dobrom sećanju u ovoj zemlji. Onda žele ljude koji su se porodično obogatili zahvaljujući interesnim spletkama sa bivšom vlašću.

I još jedna zanimljivost – političar Vladan Đokić, maskiran u odoru rektora, morao je, kao nekad u davna vremena, da kleči u ćošku na kukuruzu.

Izvinjavajući se plenumima, tvrdi da je lider blokadera. Prvo jeste, pa nije, ali svakako za njegove reči i ponašanje kriv je neko drugi, nikako on.

„Povodom kontinuiranog nastojanja pojedinih aktera da me predstave kao lidera ili predstavnika studenata, imam potrebu da još jednom naglasim da ja to nisam, ali da čvrsto stojim uz njih.“ kaže on.

Da ne biste čitali celo Đokićevo pismo, ograđivanje od samog sebe, njegovu suštinu najbolje oslikava scena iz kultnog filma:

„A jesi li ti muzičar?“

„Ne, nisam muzičar.“

„Nisi?“

„Jesam.“

„A jesi?“

„Stvari jesam.“

„A jesi, a?“

„Pa ne, kažem nisam.“

Dok plenumi sprovode istragu „Poturica“ i utvrđuju iskrenost Đokićevih reči, sa blokaderske liste nestaše studenti, a naseliše se penzioneri koji su se proslavili do 2012. razaranjem srpske ekonomije i države. Doduše, njihovi čepovi nisu manjkali. ﻿﻿﻿﻿﻿Naprotiv.

Autor: D.Bošković