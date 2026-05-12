PREDSEDNIK NAJAVIO OBRAČUN S POJAVOM 'ZNAŠ TI KO SAM JA' Đurđević Stamenkovski podržala Vučića: Ima savetnika koji ne znaju ni šta ni koga savetuju, kavez mora da se prodrma

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski podržava plan predsednika Srbije Aleksandra Vučića da smanji državni aparat, što je najavio u programskom tekstu za Kurir.

Predsednik je najavio obračun sa pojavom "znaš ti ko sam ja" i ljudi očekuju da će ta borba doneti rezultate, podsetila je ministarka.

"Ma kakva rotacija?! Prosečan građanin da kaže: 'Pa dobro predsedniče, lepo je to što ti meni pričaš. Ja te poštujem, ali evo ga ovaj tvoj u tom i tom mestu, pogledaj kako se ponaša. Neće da mi završi kad sam ga pitao da mi, ne znam, postavi banderu. Nemam kontejner u ulici ili ga imam, a ne prazne ga dovoljno često. Neće da mi se javi, neće da priča. Išao sam sto puta u opštinu. Rekli su mi dođi sutra. Ja odem sutra, kažu nije predsednik tu. Ja odem prekosutra, može neko drugi da me primi. Pa ne može, zauzeti su", dala je slikovit primer ministarka Đurđević Stamenkovski i nastavila:

"Ima savetnika koji ne znaju ni šta savetuju, ni koga savetuju, taj kavez mora da se prodrma. I zato je jedna od tačaka koju je on najavio i da se smanji aparat".

"Dosta više sa 'znaš ti ko sam ja", zaključuje ministarka Đurđević Stamenkovski.

Autor: D.Bošković

