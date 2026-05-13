DRUGI DAN TREĆE SEDNICE Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas objedinjenu načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.

Pred poslanicima su predlozi za izmenu Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu.

Petrašinović je tokom rasprave istakao da je predložio set izmena izbornih zakona kako bi se unapredio izborni proces u skladu sa preporukama ODHIR-a.

Objasnio je su u okviru unapređenja izbornog procesa ranije usvojene izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, a da izmenama četiri zakona koje je on predložio treba da se poveća stepen stručnosti biračkih odbora, kao i članova opštinskih i gradskim izbornih komisija.

- Nakon završenih parlamentarnih izbora 17. decembra 2023. godine, Međunarodna posmatračka misija ODIHR sačinila je svoj izveštaj u kome je navela preporuke koje bismo trebali da razmotrimo i da na osnovu toga vidimo koje od njih možemo uspešno da implementiramo u naše zakonodavstvo, a sve u cilju da bi izborni proces bio što bolji - naveo je Petrašinović.

Naveo je da jedna od ključnih izmena to da birač potpisom sada može da podrži više izbornih lista, kao i da će se predloženim zakonskim rešenjima povećati kapacitet članova biračkih odbora putem obaveznih obuka, za koje će oni dobijati potvrde koje će važiti tri godine.

Poslanici vladajuće koalicije su tokom skupštinske rasprave podržali izmene seta izbornih zakona koje je podneo poslanik SNS Miroslav Petrašinović, ističući da su ona put ka jačanju izbornog sistema, dok su poslanici opozicije ocenili da one neće doneti ključne promene.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je da je preporuka ODIHR-a iz 2008. godine bila da se formira jedinstveni birački spisak i dodala da tadašnja vlast to nije učinila već da je to uradila Srpska napredne stranka.

- Gledam sada ODIHR izveštaj iz 2008. godine. Tad ste vi blokaderi iz bivše vlasti, bili na vlasti. Vi koji pričate danas o izbornim uslovima. Preporuka je bila - sastavljanje jedinstvenog nacionalnog objedinjeg biračkog spiska bi trebalo da bude prioritet. 2008. godine vama ODIHR kaže sastavljanje biračkog spiska treba da vam bude prioritet. A vi ste uradili šta? Ništa. A zašto? Pa zato što, šta će vam birački spisak, kad imate birački spisak ne možete da kradete na izborima - rekla je Brnabić.

"Rešenja u skladu sa Ustavom"

Predstavnici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Uglješa Mrdić i Olja Petrović rekli su danas tokom skupštinske rasprave o predlozima izmena seta izbornih zakona, da su predložena zakonska rešenja u skladu sa Ustavom i da doprinose unapređenju demokratskih procesa u zemlji.

Mrdić je podsetio da su o setu izbornih zakona koje je predložio narodni poslanik SNS Miroslav Petrašinović održana javna slušanja od 4. do 7. maja u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu na kojima su učestvovali predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih udruženja, opozicije, profesore Pravnog fakulteta, predstavnikci lokalne samouprave i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, poslanici su doneli odluku da se pored izmena seta izbornih zakona u dnevni red uvrste Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

