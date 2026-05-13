Brnabić: N1 neopterećen istinom, činjenicama i odgovornošću

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da N1 postavljanjem pitanja da li je bezbedno pisati po kolovozu pokazuje da je neopterećen istinom i činjenicama i neopterećen odgovornošću.

Brnabić je, povodom pisanja N1 da natpisa "Srbija pobeđuje" ima i u neporednoj blizini pešačkih prelaza i postavljanje pitanja koliko je to bezbedno, ukazala da su blokaderi blokirali saobraćajnice, oblepljivali saobraćajnu signalizaciju, a da N1 sada postavlja pitanje da li je bezbedno pisati po kolovozu.

"Ovi blokirali auto-put tako što su preskakali zaštitne ograde i istrčavali na put po ugledu na prosečnu kozu, vozili 30 km/h da bi blokirali saobraćaj i stvarali kolone, noću sedeli po auto-putu, spavali na ulicama, gurali kontejnere, postavljali betonske blokove tokom noći po saobraćajnicama, igrali fudbal, odbojku i razne makarene na sred puta, oblepljivali svaku vrstu saobraćajne signalizacije idiotskim nalepnicama, ali - da li je bezbedno pisati po kolovozu?!? Bogovi objektivnog novinarstva... Neopterećeni istinom i činjenicama. Neopterećeni odgovornošću", napisala je Brnabić na društvenoj mreži X.

