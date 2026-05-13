Blokader uhapšen zbog šverca migranata: Nađena mu lažna legitimacija VBA (FOTO)

Blokader je, prema nezvaničnim informacijama, uhvaćen u vršenju teškog krivičnog dela, a kod sebe je imao i falsifikovanu službenu legitimaciju.

U objavi naloga "Biseri druge Srbije" na društvenoj mreži X, navodi se da je organizator blokada u Beogradu uhapšen u Loznici u švercu migranata.

Takođe se navodi da je kod sebe imao lažnu legitimaciju Vojnobezbednosne agencije (VBA).

Ovi blokirali auto-put tako što su preskakali zaštitne ograde i istrčavali na put po ugledu na prosečnu kozu, vozili 30 km/h da bi blokirali saobraćaj i stvarali kolone, noću sedeli po auto-putu, spavali na ulicama, gurali kontejnere, postavljali betonske blokove tokom noći po… pic.twitter.com/0sWpSWxmY2 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 13. мај 2026.

Inače, za njega se tvrdi da je nekoliko puta menjao ime i prezime.

Autor: Pink.rs