SRPSKI KULTURNI CENTAR 'KONSTANTIN' IZ TEMIŠVARA PRUŽIO PODRŠKU VUČIĆU: Uvereni smo da su mir, stabilnost i jedinstvo preduslov daljeg napretka Srbije i očuvanja nacionalnih interesa srpskog naroda

Srpski kulturni centar „Konstantin“ iz Temišvara uputio je pismo podrške državnom rukovodstvu Republike Srbije, u kojem je istakao značaj jedinstva, stabilnosti i jačanja veza Srbije sa srpskim narodom u regionu i dijaspori. U saopštenju je posebno naglašena podrška institucijama koje sarađuju sa Srbima van matice, kao i važnost očuvanja nacionalnog identiteta, jezika i kulture.

Pismo podrške prenosimo u celosti:

PISMO PODRŠKE DRŽAVNOM RUKOVODSTVU REPUBLIKE SRBIJE

Srpski kulturni centar „Konstantin“ iz Temišvara želi da istakne da Srbija danas, pod rukovodstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, beleži vidljiv napredak i razvoj na svim poljima ekonomskom, infrastrukturnom, institucionalnom i međunarodnom.

Za nas, Srbe u Rumuniji, ali i za čitav srpski narod u regionu i dijaspori, od posebnog je značaja činjenica da je danas vidljiva veća briga i institucionalna povezanost Srbije sa svojim narodom van matice.

Posebno želimo da istaknemo važnu ulogu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, koja kroz brojne projekte, podršku udruženjima, očuvanje srpskog jezika, kulture i tradicije, pokazuje da Srbi u rasejanju nisu zaboravljeni. Naš centar nikada nije imao ovako dobru i blisku saradnju sa institucijama Republike Srbije nego u ovom periodu.

U vremenima brojnih izazova, verujemo da je više nego ikada potrebno jedinstvo, međusobna podrška i sabornost. Zato pozivamo sve Srbe u Rumuniji, regionu i širom sveta da ostanu povezani sa svojom otadžbinom i da zajednički čuvamo srpski identitet, kulturu i nacionalno dostojanstvo.

Uvereni smo da su mir, stabilnost i jedinstvo preduslov daljeg napretka Srbije i očuvanja nacionalnih interesa srpskog naroda.

Snažna i stabilna Srbija znači sigurnost i oslonac svakom Srbinu, ma gde živeo.

S poštovanjem,

Mladen Galović

Predsednik

Autor: Pink.rs