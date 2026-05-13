Brnabić: ODIHR još 2008. upozoravao na probleme sa biračkim spiskovima

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je ODIHR još 2008. godine upozoravao na probleme sa biračkim spiskovima i odbacila navode generalnog sekretara Pokreta slobodnih građana (PSG) Aleksandra Radovanovića da je pet primedbi ODIHR iz 2008. bilo promenjeno i primenjeno na izborima 2012. godine.

"Citiram deo poglavlje 'Upis birača' iz Završnog izveštaja ograničene misije za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora OEBS/ODIHR (prevremeni parlamentarni izbori 11. maja 2008): Poglavlje V - Izborna administracija, tačka E - Upis birača (str. 8): 'Birački spiskovi se sastavljaju na osnovu podataka koji se vode u kancelarijama zaduženim za evidenciju matičnih podataka građana. Zakonom o izboru narodnih poslanika (ZINP) utvrđena je neophodnost spajanja i objedinjavanja biračkih spiskova, njihova kompjuterizacija i osnivanje stalnog nacionalnog registra. Uspostavljanje ovog registra, koje je utvrđeno na osnovu ZINP još 2000. godine, tek treba da se izvrši. Opštinski zvaničnici često su priznavali da dolazi do komplikacija u postupku obezbeđenja preciznosti biračkih spiskova... zbog čega može doći do višestrukog upisa birača", citirala je Brnabićeva u objavi na mreži X.

Dodala je da joj je fizički muka da se dopisuje sa čovekom koji je tukao žene ispred Narodne skupštine.

"Generalni sekretar PSG (mnogo tačnije bi bilo da se zovu Pokret slobodnih terorista) je bezočni lažov ili je nepismen. Ili oba. Neću dalje. Dosta je i ovo, a postavljam i fotografiju da se podsetimo o kome se radi i sa kim mi moramo da polemišemo", navela je Brnabićeva.

