Dejan Bulatović: Đilas KIDIŠE NA NIS, namirisao moguću sopstvenu korist

Poslanik Srpske napredne stranke Dejan Bulatović kaže da smo svedoci još jednog u nizu bezočnih i politički instruisanih napada Dragana Đilasa, koji je ovoga puta na nišan uzeo Naftnu industriju Srbije (NIS).

- Kao čovek koji jako dobro poznaje Đilasa i njegovo okruženje u stranci, poručujem da mu neće poći za rukom da ruši ekonomske stubove Srbije radi skupljanja jeftinih političkih poena - naveo je Bulatovoć i dodao:

Dragan Đilas, poznat po tome što je sopstvene džepove punio dok je Beograd grcao u dugovima, sada pokušava da destabilizuje jednu od najuspešnijih kompanija u zemlji. NIS godinama unazad puni budžet Republike Srbije, obezbeđuje energetsku sigurnost za sve naše građane i zapošljava hiljade domaćih radnika. Napad na takav sistem direktan je udar na novčanike svih građana Srbije.

- Dok se predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije svakodnevno bore za privlačenje investicija i očuvanje energetske nezavisnosti, Đilasova jedina politika ostaje destrukcija. Njegovi napadi na NIS nisu ništa drugo nego pokušaj vraćanja Srbije u vreme kada su fabrike katančene, a radnici ostajali na ulici - naveo je Bulatović.

Prema njegovim rečima, Srbija je danas jaka, stabilna i ekonomski nezavisna zemlja. Građani odlično prepoznaju razliku između onih koji grade i onih koji bi sve da sruše. Poručujem Đilasu da je vreme njegove pljačkaške politike prošlo i da Srbiju ne može zaustaviti u razvoju.

Autor: S.M.