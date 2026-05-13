'Građani će najviše osetiti koristi od metroa' Ministar Mali: Beograd očekuju velike pozitivne promene

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je danas sa glavnim akterima koji rade na projektu beogradskog metroa i istakao da Beograd očekuju velike pozitivne promene i da će koristi od metroa najviše osetiti građani.

"Vizija Beograda u budućnosti sa boljom saobraćajnom infrastrukturom sada dobija realne obrise: dve TBM mašine, 'krtice', završene su u Kini, testiraju se i u Beograd stižu krajem septembra, dok će deo opreme krenuti ka Srbiji već ovog leta", naveo je Mali na svom Instagram nalogu.

Kako je istakao, uporedo sa razvojem metro sistema, radi se i na novoj železničkoj vezi između Zemun polja, aerodroma "Nikola Tesla" i kompleksa Ekspo, kao i na nabavci novih vozova i modernizaciji celokupnog saobraćajnog sistema u tom delu grada.

"Moj fokus je trenutno usmeren u dva pravca - intenzivirane su pripreme za Ekspo, ali i realizaciju velikih saobraćajnih i infrastrukturnih projekata, kao što je metro, koji će oblikovati razvoj Beograda u narednim decenijama. Želim da građani Srbije budu ponosni na svoju prestonicu i da Beograd postane grad boljeg kvaliteta života i novih mogućnosti za mlade generacije koje dolaze", zaključio je ministar.

