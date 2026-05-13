Gojkovićeva i Dodik u Mrkonjićima: Zajednička podrška Duhovnom centru

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom i gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem prisustvovala je danas u selu Mrkonjići, rodnom mestu Svetog Vasilija Ostroškog, Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom praznika Svete Anastasije, majke jednog od najvećih pravoslavnih svetitelja.

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svete Anastasije, a Svetu liturgiju služili su mitrololit zahumsko-hercegovački i stonsko-primorski Dimitrije i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

Ovom prilikom, Gojkovićeva je obišla novoizgrađeni amfiteatar galeriju i vidikovac u okviru Duhovnog centra „Mrkonjići“, iznad manastirskog kompleksa Svetog Vasilija Ostroškog.

Duhovni centar je izgrađen uz podršku Vlade Republike Srbije.

Gojkovićeva, koja je u zvaničnoj poseti Gradu Trebinju, istakla je da je velika čast prisustvovati današnjem događaju u Duhovnom centru, koji je, kako je rekla, značajan ne samo za jedan grad ili jedan deo Republike Srpske, nego za čitav srpski narod, gde god se nalazio.

Ona je istakla podršku Vlade Srbije i predsednika Srbije Aleksandra Vučića u izgradnji centra, dodajući da će Srbija nastojati da pomogne i njegov završetak.

„Cilj je da Trebinje i ovaj deo Republike Srpske ožive u svakom smislu“, istakla je ovom prilikom Gojkovićeva i dodala de će danas posetiti i manastir Tvrdoš, gde je Pokrajinska vlada pomogla kupovinu mašine za preradu maslina.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić zahvalio je Miloradu Dodiku i Maji Gojković, koji su zajedno sa predsednikom Srbije Vučićem dali nesebičnu podršku u izgradnji ovog duhovnog centra.

„Ovo je značajan dan ne samo za ljude iz Trebinja i Hercegovine, nego i za ceo region. Prisustvo ovako velikog broja verujućeg naroda govori da smo na pravom putu zajedno“, rekao je Ćurić.

Milorad Dodik istakao je da je danas važan dan za Republiku Srpsku, čitavu Hercegovinu i celo pravoslavlje.

On je dodao da je kanonizacija Majke Ane nešto što se dugovalo kroz istoriju ovom narodu, našem pravoslavlju, našoj crkvi i našoj veri.

Dodik je istakao da je u planu dalje proširenje Duhovnog centra, koji kako je naveo, ostaje generacijama koje dolaze, onima koji će ovde dolaziti s namerom.

Autor: A.A.