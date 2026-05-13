Gojkovićeva: Česma posvećena Jovanu Dučiću-novi simbol prijateljstva AP Vojvodine i Trebinja

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković otvorila je danas u Trebinju, na Trgu Travunije u Starom gradu, česmu posvećenu Jovanu Dučiću, srpskom pesniku, diplomati, književniku i akademiku, čiju je izgradnju finansirala Pokrajinska vlada.

Nova česma podignuta je na mestu nekadašnje stare gradske česme i izgrađena je po uzoru na njen tradicionalni izgled, čime je sačuvan duh i autentičnost ovog dela grada.Ovim je završena višegodišnja revitalizacija ambijentalne gradske celine grada Trebinja.

Gojkovićeva je ovom prilikom naglasila da je saradnja Pokrajinske vlade Vojvodine i Grada Trebinja na visokom nivou, istakavši da je realizovano sve što je pre godinu dana i dogovoreno.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo i ponosna sam što danas stojimo ispred česme koju smo obećali da ćemo izgraditi. Ovo će biti mesto okupljanja građana i turista i svedočanstvo prijateljstva Trebinja i Pokrajinske vlade. To je simbol povezanosti i saradnje našeg naroda, bez obzira na to gde živi“, rekla je predsednica Gojković, dodajući da je česma izrađena prema nacrtu koji je svojevremeno uradio Jovan Dučić.

Predsednica Pokrajinske vlade sastala se i sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem, sa kojim je razgovarala o nastavku saradnje i realizaciji novih projekata u oblastima privrede, turizma i kulture.

Gojkovićeva je istakla da je saradnja Srbije, AP Vojvodine i Republike Srpske značajno unapređena i kroz zajedničke nastupe na sajamskim manifestacijama u zemlji i inostranstvu. Ona je dodala da se zajednički radi i na razvoju ženskog preduzetništva, kao i na daljem unapređenju saradnje u oblasti kulture i festivalskog turizma.

„Potrebno je da se još više povezujemo i budemo prisutni jedni kod drugih – da Trebinje i Republika Srpska budu vidljiviji u AP Vojvodini, kao i Vojvodina u Trebinju“, poručila je Gojkovićeva.

Gradonačelnik Ćurić je zahvalio Pokrajinskoj vladi i predsednici Gojković na podršci, ocenivši da česma predstavlja još jedan simbol povezanosti Srbije i Republike Srpske i da će dodatno ulepšati jedan od najprepoznatljivijih ambijenata Trebinja.

U nastavku posete, delegacija Pokrajinske vlade posetiće Manastir Tvrdoš, gde je Pokrajinska vlada finansirala nabavku opreme za mašine za preradu maslina i proizvodnju maslinovog ulja.

U delegaciji Pokrajinske vlade koja boravi u Trebinju su i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić i direktor Fonda za izbegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu Aleksandar Đedovac.

