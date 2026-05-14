Sramota kod Bogoslovije: Pogledajte šta je šaka blokadera radila u srcu Beograda - dokle više?!

Blokaderi su i tokom jučerašnjeg dana maltretirali građane Beograda i tok na kružnom toku kod Bogoslovije, gde se okupila šaka jada njih i tokom saobraćajnog špica izazvali potpuni kolaps.

Blokaderi su još jednom pokazali da im je jedini cilj da ometaju druge u normalnom funkcionisanju, kao i da im nimalo nije važno da li je u tom trenutku neko ko je prolazio poznatim beogradskim kružnim tokom žurio kod lekara, u bolnicu ili je imao neko treće urgentno stanje.

Pritom, posebno je sramno što je čitav kružni tok blokiralo tek nekoliko zgubidana, koji su kao muve bez glava šetali glavnim saobraćajnicima i ometali ljude da slobodno prolaze.

U jednom trenutku su sa jedne strane, u pravcu ka Pančevačkom mostu, izazvali potpuni kolaps, a prema snimku do kog je došao Informer, vidi se su blokirani bili i autobusi.

- Em su maltretirali građane, em su uništavali travu - rekao je izvor Informera koji se juče tokom ovog, još jednog u nizu, besmislenog okupljanja našap na licu mesta.

Podsetimo, poslednjih meseci, uvidevši da su građanima Srbije dosadili i da ih gotovo niko više ne podržava, blokaderi zgubidani su počeli da pribegavaju sve besmislenijim akcijama.

Autor: Iva Besarabić