Užasan plan opozicije ako dođe na vlast! Bivši guverner otkrio - Ili će evro skočiti u nebesa ili smanjujemo plate (VIDEO)

Na društvenim mrežama isplivao je snimak ekonomiste i bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, koji se pominje kao kadar tzv. "Studentske liste", a u kojem on hladnokrvno objašnjava da građani pod novom vlašću mogu da biraju samo između dve katastrofe - ili divljanja kursa evra ili drastičnog smanjenja plata.

Na društvenoj mreži Iks pojavio se video-snimak koji je izazvao buru među korisnicima, a na kojem ekonomista i bivši guverner NBS Dejan Šoškić, jedno od imena koje se vezuje za opozicione "studentske" proteste, otkriva ekonomski plan koji bi bio primenjen ukoliko bi "blokaderi" došli na vlast.

- Mi moramo se posvetimo da naši proizvodi koji su napravljeni u Srbiji budu dovoljno konkurentni, dakle da budu jeftiniji od konkurencije. Dakle jedan način je ono što je vrlo verovatno nepopularno to je da oslabite vrednost domaće valute i onda proizvod koji napravite u Srbiji u deviznom znaku postane jeftiniji. Drugi način, ono što su uradile pribaltičke države, to je da su napravili nacionalni konsenzus da žele da zadrže fiksni kurs ali to značilo smanjivanje plata svih zaposlenih pa onda kada imate manje troškove rada onda i vaš proizvod postane jeftiniji i konkurentniji - objašnjava Šoškić.

ISPLIVAO PLAN BLOKADERA AKO DOĐU NA VLAST: "IMAĆETE DA BIRATE - ILI ĆE EVRO SKOČITI U NEBESA ILI SMANJUJEMO PLATE!"



Dejan Šoškić - jedan od često pominjanih imena na tzv. Studentskoj listi:



​"Mi moramo se posvetimo da naši proizvodi koji su napravljeni u Srbiji budu dovoljno… pic.twitter.com/7rFqw6ge20 — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 14. мај 2026.

Progovorio i o NIS

Šoškić je govorio i o NIS, ali bolje da je ćutao o ovoj temi.

"Pametan kao kupus"

Ova šokantne izjave, predstavljena kao "plan blokadera", momentalno je izazvala lavinu negativnih komentara.

Građani su u neverici slušali kako im se otvoreno nudi izbor između siromaštva kroz inflaciju i siromaštva kroz smanjenje zarada. Jedan od korisnika je brutalno prokomentarisao Šoškićevu "stručnost".

UMESTO DA SE POKRIJE UŠIMA I ĆUTI, BLOKADER DEJAN ŠOŠKIĆ SOLI PAMET O NIS-u A OGNJEN RADONJIĆ MU PORUČUJE:



"Nije Vučić prodao NIS, nego tvoja vlast!" pic.twitter.com/N69njJ6RrX — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 14. мај 2026.

- Pametan kao kupus. Znači, da radimo za dinare koji ništa ne vrede, ili da nam smanje plate da bi evro vredeo isto. U oba slučaja mi smo gubitnici. Marš bre! - samo je jedan od gnevnih komentara.

Druga korisnica je sarkastično dodala: "Dok se drugi hvale rastom standarda... svi ćemo biti konkurentniji čim budemo imali manje u novčaniku".

Podsetimo, Dejan Šoškić je ostao upamćen u javnosti kao guverner Narodne banke Srbije u čijem je mandatu kurs evra skočio sa 80 na čak 120 dinara, što je nanelo ogromnu štetu i građanima i privredi Srbije.

Njegovo ponovno pojavljivanje kao potencijalnog kadra opozicije očigledno je upalilo sve alarme, jer se mnogi sa zebnjom sećaju ekonomske nestabilnosti iz tog perioda.

Autor: Pink.rs