Nacionalni stadion će biti jedan od najlepštih u Evropi! Vučić: Za dve godine ovde ćemo da gledamo finale Lige Evrope

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska gradilišta Ekspa 2027, najviše pažnje posvetio izgradnji nacionalnog stadiona. Kako je i sam rekao tazlog za to je što nam je fudbal na niskim granama, posebno reprezentativni, i da je važno da se radi na unapređenju.

- Stadion će čudesno da izgleda, biće jedan od najlepših u Evropi. Mi ćemo moći da uživamo. Velika stvar. Da se zaboravi na incidente i gluposti... Verujem da će to biti nova energija za neke mlade da mogu da napreduju i takmiče se - naveo je Vučić i dodao:

Imali ste priliku i sinoć, uz sve probleme, da vidite jedan veličanstven stadion. Tribine su bile pune. Za dve godine ovde ćemo da gledamo finale Lige Evrope, Beograd ponovo centar Evrope. Ja i danas neretko odem sa Vukanom na stadion, međunarodne ulavnom. Juče mi je mali sin bio u Loznici, išao je bez tate na utakmicu. Imali smo velikih bezednosnih problema, ali o tome drugom prilikom

