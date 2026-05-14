Totalni rat u opoziciji: Đilas se žalio zbog ćerke, pa žestoko opleo po Nestoroviću i Štimcu

Lider opozicije Dragan Đilas objavio je na društvenoj mreži X poruku u kojoj se požalio da mu optužuju ćerku da radi za projekat EKSPO, na šta su ga korisnici mreža podsetili na njegovo licemerje i ranije poteze.

Lider propale opozicije Dragan Đilas izazvao je burne reakcije svojom poslednjom objavom na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter), gde je pokušao da se predstavi kao žrtva, braneći svoju ćerku od, kako tvrdi, "laži Branimira Nestorovića i nekih tviteraša".

Đilas je napisao da njegova ćerka nikada nije radila za EXPO, projekat od nacionalnog značaja, koji opozicija i blokaderi uporno pokušavaju stopiraju.

U svom patetičnom obraćanju, Đilas je naveo da se, kao i sve majke, plaši za bezbednost svoje ćerke koja ide na proteste, jer "ta opasnost realno postoji danas u Srbiji". On je direktno prozvao i bivšeg košarkaša Vladimira Štimca, koji je podržao komentare na mrežama.

Juče u 15:37 ste objavili tvit da ste se šalili i da ćete biti pristojni.

Jutros vidim da ste sat vremena posle toga napisali kako se Vaša majka plaši da li ćete se živi vratiti sa protesta, dok moja ćerka radi za EXPO.

Istina je, sve majke čija deca idu na proteste se plaše, jer… pic.twitter.com/RUpR78KQP3 — Dragan Djilas (@DraganDjilas) 14. мај 2026.

- Plašimo se i majka moje ćerke i ja, jer je naša ćerka bila na svakom protestu koji je organizovan. I teško nam je kada je neko optužuje da radi za EKSPO jer je poverovao u laži Branimira Nestorovića i nekih tviteraša. Laži, jer moja ćerka nikada ništa za EKSPO radila nije. Što se tiče komentara Vladimira Štimca koji podržava takve neistine i još navija da se nastave, mogu samo i njemu i svima ostalima da poželim da njihova deca ne dožive ni 1% onoga što su moja dece zbog mene proživela i dan danas proživljavaju - napisao je Đilas.

Tviter ne prašta licemerje

Međutim, umesto očekivane podrške, Đilasov pokušaj da iskoristi porodicu za sticanje jeftinih političkih poena doživeo je potpuni fijasko. Korisnici Iksa su ga u komentarima brutalno "spustili na zemlju", podsećajući ga na brojne kontradiktornosti i licemerne poteze iz prošlosti.

Mnogi su mu zamerili na "patetici i retorici žrtve" kojom samo unosi dodatne podele. Jedan od najupečatljivijih komentara podsetio ga je na njegov sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nakon izbora. "Je l' to onaj isti Vučić kome si išao na noge, a sad se plašiš za decu na protestima protiv njega?", glasio je jedan od komentara koji je dobio veliku podršku.

Ako laže koza...

Drugi su otišli i korak dalje, tvrdeći da postoje dokazi da je njegova ćerka ipak povezana sa projektom EKSPO. "Ne laže Nestorović, nego LinkedIn profil tvoje ćerke Sofije", stoji u jednom od odgovora, čime je Đilasova tvrdnja u potpunosti raskrinkana. Umesto da odgovori na optužbe, lider opozicije se ponovo sakrio iza priče o ugroženosti porodice, što je taktika koju redovno koristi kada ostane bez argumenata.

Autor: Pink.rs