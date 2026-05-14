Otkriveni šok detalji o Margetiću! Ustaškog kvazinovinara raskrinkao portal Bosnian tajms: Evo ko ga je stvorio

Poznati bosanski portal Bosnian tajms raskrinako je ustaškog kvazinovinara Domagoja Margetića, antisrpskog ekstremistu sa dna kace i kreatora lažne afere "Sarajevo safari", otkrivši pritom šokantne informacije o njemu.

Naime, pomenuti bosanski portal objavio je tekst s naslovom: "Raskrinkavanje "istraživača": S Trebevića vile kliču: "Za laž spreman Margetiću", gde se za ovog antisrbina kaže da je "takozvani istraživački novinar, ali i hrvatski nacionalistički skriboman, ideološki i obaveštajni multipraktik, religiozni i identitetski konvertit, posednik nepostojećih tajnih arhiva itd".

Kako se dodaje, Margetić je poslednji koji bi imao moralno pravo da brani Bošnjake od Aleksandra Vučića i po Sarajevu "targetira" njegove navodne saveznike i saradnike.

- Sarajlije i Bošnjake zato treba podsetiti kako je Margetić karijeru gradio upravo objavama i "istraživanjima" gde su Bošnjaci, tj. bosanski muslimani, kvalifikovani kao islamska ekstremistička pretnja za Evropu - podseća se u tekstu.

Zatim se u jednom delu otkrivaju "rani radovi" Domagoja Margetića.

- Rana biografija otkriva da je omladinca Domagoja Margetića (rođen 1974.) kadrovski na krilu zaljuljao Franjo Tuđman uzgojivši ga za predsednika Hrvatske mladeži HDZ-a. Mladi Doma je, međutim, ubrzo postao tako desno ektreman da je i HDZ-u bilo previše pa su ga se brzo otarasili. No, neko ga je procenio kao podobnog za "istraživačko, novinarsko", ali i podrivanje sudskih postupaka pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu (ICTY) gde se sudilo Hrvatima iz BiH za UZP - navodi se na portalu Bosnian tajms.

Zatim se otkriva zbog čega je Margetić završio tri meseca iza rešetaka.

- Tokom suđenja Tihomiru Blaškiću i drugima za zločine u Ahmićima i srednjoj Bosni Margetić se domogao spiska sa imenima 102 zaštićena svedoka i u leto 2006. godine ga objavio na svojoj internet stranici! Dokument je sadržavao i podatke kad ko treba da svedoči i to je bio signal ekstremistima za akciju. Najmanje tri Bošnjaka fizički su napadnuti, nekolicini je prećeno i to je drastično uticalo na odustajanje od svedočenja i naknadne mere zaštite. Danas se toga Bošnjaci ne sećaju, osim onih koji su dobili po leđima zahvaljujući Margetićevom otkrivanju tajnog spiska svedoka. ICTY je to ocenio kao "ometanje istrage", Margetić je optužen, a zatim i osuđen na tri meseca zatvora i globu od 10.000 evra - istaknuto je u tekstu.

U tekstu na portalu Bosnian tajms dodaje se i kako je Margetić u "svojim istraživanjima često načinjao slučajeve teške korupcije u Hrvatskoj, ali i da je i sam često bio tuženi - za klevetu".

- Tekstovi puni izmišljotina, laži, teorije zavere "argumentovane" dokumentima koji bi se na sudu ispostavljali kao falsifikati, pozivanje na arhive koje bi "nestajali, jer ih neko krije" itd. završavali bi presudama za klevetanje protiv "istraživača" i odštetnim zahtevima koji su ga imovinski raskućili - naglašava se na ovom portalu.

I taj takav Margetić je plasirao priču o "Sarajevo safariju" u koju je umešao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i u koju su mnogi, doduše sve sami antisrbi, odmah "poverovali".

Inače, Bosnian tajms nije prvi koji je Margetića raskrinkao kao lažova, to je ranije već učinio portal "Istraga".