Blokaderi nastavljaju da ugrožavaju sebe i obične građane: Nesavesnim ponašanjem izazvali saobraćajnu nezgodu (FOTO+VIDEO)

Nezakonitim blokadama blokaderi svakodnevno ugrožavaju i sebe i obične građane.

Dokaz za to je i današnja saobraćajna nesreća kod Pravnog fakulteta u Beogradu, do koje je došlo tokom održavanja neprijavljenog javnog okupljanja.

Blokaderi su tokom ovog skupa nezakonito blokirali ulicu i napali nervoznog vozača, koji je zatim neodgovorno reagovao.

On je, vozeći u rikverc neprimerenom brzinom, oborio i povredio starijeg muškarca.

Ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.

Osumnjičeni je ubrzo uhapšen po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

OGLASIO SE I MUP

- Danas, oko 12 časova, na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Profesora Mihaila Đurića, ispred Pravnog fakulteta, tokom održavanja neprijavljenog javnog okupljanja, automobil „opel astra“ kojim je upravljao M. S.(1985), nakon verbalne rasprave sa učesnicima okupljanja, probio je blokadu vožnjom u rikverc i udario muškarca (1936) na pešačkom prelazu, nanevši mu, za sada, neutvrđen stepen povreda.Osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar - piše u zvaničnom saopštenju MUP-a.

