Mićin: Novi Sad nastavlja da bude grad mladih, sporta i kulture, za sve generacije koje dolaze! (FOTO)

U Novom Sadu, u Kreativnom distriktu danas su predstavljeni gradovi finalisti nacionalnog programa „Prestonica mladih Srbije“.

- Ponosan sam što je upravo naš grad domaćin događaja koji je okupio predstavnike lokalnih samouprava, omladinskih organizacija i mlade iz cele Srbije, sa zajedničkim ciljem, da stvorimo još bolje uslove za njih! - napisao je na svom Instagram profilu, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i dodao:

- Novi Sad je kao Omladinska prestonica Evrope 2019. godine pokazao da sistemsko ulaganje u mlade, partnerstvo sa omladinskim sektorom i uključivanje mladih u donošenje odluka daju konkretne rezultate.

- Drago mi je što su danas svoje vizije i programe predstavili gradovi finalisti - Zrenjanin, Leskovac, Kruševac, Bečej i Vranje, jer verujem da ova inicijativa doprinosi razvoju odgovorne i održive omladinske politike u čitavoj Srbiji - ističe Mićin.

Kako ističe, Novi Sad nastavlja da bude grad mladih, sporta i kulture, za sve generacije koje dolaze!

Autor: A.A.