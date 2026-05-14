AKTUELNO

Politika

Mićin: Novi Sad nastavlja da bude grad mladih, sporta i kulture, za sve generacije koje dolaze! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zarkomicin ||

U Novom Sadu, u Kreativnom distriktu danas su predstavljeni gradovi finalisti nacionalnog programa „Prestonica mladih Srbije“.

- Ponosan sam što je upravo naš grad domaćin događaja koji je okupio predstavnike lokalnih samouprava, omladinskih organizacija i mlade iz cele Srbije, sa zajedničkim ciljem, da stvorimo još bolje uslove za njih! - napisao je na svom Instagram profilu, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i dodao:

- Novi Sad je kao Omladinska prestonica Evrope 2019. godine pokazao da sistemsko ulaganje u mlade, partnerstvo sa omladinskim sektorom i uključivanje mladih u donošenje odluka daju konkretne rezultate.

- Drago mi je što su danas svoje vizije i programe predstavili gradovi finalisti - Zrenjanin, Leskovac, Kruševac, Bečej i Vranje, jer verujem da ova inicijativa doprinosi razvoju odgovorne i održive omladinske politike u čitavoj Srbiji - ističe Mićin.

Kako ističe, Novi Sad nastavlja da bude grad mladih, sporta i kulture, za sve generacije koje dolaze!

Autor: A.A.

#Novi Sad

#Žarko Mićin

POVEZANE VESTI

Društvo

KULTURNI CENTAR 'MIJA ALEKSIĆ' DOBIJA SAVREMENI 4K PROJEKTOR UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE

Politika

'Novi Sad pouzdano i podsticajno okruženje za investiranje' Mićin i ambasadorka Švajcarske posetili fabriku čokolade u ovom gradu

Društvo

Ministarstvo kulture i grad Kragujevac potpisali ugovor o rekonstrukciji stare Sokolane: Prva faza vredna 25 miliona dinara (FOTO)

Hronika

'DISKOTEKE SMRTI' U SRBIJI ODNELE 14 MLADIH ŽIVOTA! Ovo su tragedije koje naša zemlja nikada neće zaboraviti

Društvo

'NOVI SAD ĆE IMATI DVA STAJALIŠTA' ŽARKO MIĆIN: Gradi se i na Rumenačkom putu (FOTO)

Društvo

HITNO! Vučić ide u Novi Sad