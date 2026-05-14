Mrdić: KONAČNO FORBS PIŠE ISTINU, A TO JE DA NADSTREŠNICA NIJE PALA ZBOG NAVODNE KORUPCIJE

Dočekasmo i da jedan tajkunski portal napiše istinu o padu nadstrešnice! Vidi se da Šolak više nije vlasnik pa novinari makar Forbsa mogu da pišu kako jeste a me kako Šolak naredi, izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Današnji tekst Forbsa dokaz je nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu nije zbog korupcije kako su u glas godinu i po dana ponavljali Šolakovi mediji. Tekst je dokaz da se nesreća dogodila, kako su i utvrdili veštaci Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad i Instituta za materijale i standarde iz Beograda, zbog korozije jer duže od četrdeset godina, od kako je izgrađena, NIJE ODRŽAVANA - naveo je Mrdić i dodao:

U veštačenju piše da su sajle koje su držale betonsku ploču su korodirale jer nisu održavane. To je današnji tekst potvrdio čime je jasno stavljena tačka na uzrok pada. Nema korupcije, nema političkih odluka kako su lagali nego jednostavno od kako je izgrađena nije održavana.

Kako kaže, tu dolazimo do odgovora na pitanje da li je to moglo da se spreči mimo redovnog održavanja.

- Moglo je da su “veliki stručnjaci” iz državne revizione komisije Sanja Fric, Vladan Đokić, Vladan Kuzmanović i drugi članovi pregledali projelat rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu pre nego što su glasali za njegovo usvajanje! Nažalost, nisu ni pročitali projekat jer da jesu tražili bi da se uradi projekat provere statike. A nisu tražili. Zato su odgovorni jer oni su to mogli da urade. Umesto toga, kao i tužilaštvo bavili su se organizacijom obojene revolucije, zloupotrebom nesreće i smrti ljudi kako bi srušili legalno izabranu vlast u Srbiji - zaključio je Mrdić.

