"UMISLILA BANDA DA IMA PRAVO DA DELI PRAVDU PO ULICAMA" Lider SNS Vučević odbrusio blokaderima: Opet incidenti u njihovoj režiji i pokušaj haosa na ulicama

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom novih incidenata blokadera na ulicama, istakavši na društvenoj mreži Instagram da Srbija pobeđuje.

-Opet incidenti u režiji blokadera, i opet pokušaji da se napravi haos na ulicama i da se ponovo blokiraju fakulteti. Njihova logika je udri po svemu i svima koji nisu sa njima. Umislila banda da ima pravo da deli pravdu na ulicama. Da prestane više nasilje i teror nad ljudima koji drugačije misle, i da prestanu više da fabrikuju laži! Nećemo da dozvolimo da nam maltretira i da nam život zaustavlja šačica nasilnih zgubidani! Pobediće Srbija- napisao je Vučević na svom Instagram portalu.

Autor: A.A.