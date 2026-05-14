Pijani blokaderi divljaju: Posle incidenta kod Pravnog došli ispred Javnog servisa da vređaju i provociraju građane (VIDEO)

Nakon današnjeg haosa ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gde je tokom blokade saobraćaja povređen stariji muškarac, grupa blokadera okupila se i ispred zgrade Javnog servisa, gde su nastavili sa, bahatim ponašanjem, provociranjem i vređanjem prolaznika.

Na snimku se vidi grupa okupljenih kako galami, dobacuje i pravi novu tenziju u centru grada, svega nekoliko sati nakon dramatičnih scena kod Pravnog fakulteta.

Naime, građani koji su se našli u blizini Javnog servisa tvrde da je deo okupljenih bio u alkoholisanom stanju i da su se ponašali agresivno prema ljudima koji su prolazili tim delom grada.

Autor: Pink.rs