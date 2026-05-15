'SISTEM MORA DA SE OČISTI OD ONIH KOJI URUŠAVAJU POVERENJU U DRŽAVU' Ministarka Đurđević Stamenkovski podržala Vučićev predlog o portalu za prijavu BAHATIH funkcionera: Narod više NEĆE ĆUTATI

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govorila je u jutarnjem programu televizije Pink o najavi predsednika Srbije Aleksandar Vučić da će biti pokrenut poseban portal na kojem će građani moći da prijavljuju bahate i neodgovorne funkcionere, ocenivši da bi taj potez mogao da predstavlja ozbiljnu prekretnicu na političkoj sceni Srbije.

Kako je istakla, rečenica „Znaš ti ko sam ja?“ postala je simbol bahatosti i zloupotrebe funkcije, a najavljeni portal vidi kao priliku da građani otvoreno ukažu na neprimereno ponašanje ljudi koji obavljaju javne funkcije.

- Ovo može da bude tačka preokreta na srpskoj političkoj sceni i platforma za izgradnju potpuno drugačijeg vrednosnog sistema. Građani moraju da imaju mogućnost da ukažu na one koji funkciju koriste zbog ličnih interesa, a ne zbog služenja narodu - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da funkcija sama po sebi ne menja čoveka, već samo pokazuje njegove osobine i karakter.

- Moje je uverenje da vlast ne menja čoveka, već pokazuje kakav je zapravo. Ako neko u sebi nosi bahatost, pohlepu ili osećaj nadmoći, funkcija će to samo dodatno osloboditi. Sa druge strane, čovek koji ima kućno vaspitanje, moral i osećaj odgovornosti, funkciju će shvatiti kao obavezu prema građanima - rekla je ministarka.

Govoreći o političarima i nosiocima javnih funkcija, ministarka je rekla da oni nemaju pravo da se ponašaju kao da su iznad građana, jer su upravo građani ti koji su ih izabrali da rade u njihovom interesu.

- Niko nije nedodirljiv. Niko nije iznad zakona, države i naroda. Ljudi koji funkcije koriste za ličnu korist trebalo bi ozbiljno da se zabrinu nakon ove najave predsednika Srbije. Ovo nije marketinški trik, već upozorenje da svako mora da snosi odgovornost za svoje ponašanje - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Prema njenim rečima, najavljeni portal mogao bi da doprinese vraćanju poverenja građana u institucije, jer će ljudi imati priliku da iznesu svoja iskustva i ukažu na probleme sa kojima se suočavaju.

- Srbija je sazrela da se o ovim stvarima otvoreno razgovara. Građani žele da vide odgovornost, rad i rezultate, a ne bahatost i privilegije. Ljudi danas više ne pristaju na to da ih neko ponižava samo zato što ima funkciju - rekla je ministarka.

Ona je posebno naglasila da političari moraju da budu dostupni građanima i spremni da odgovaraju na pitanja javnosti.

- Ako bežite od novinara i kamera, onda bežite i od naroda. Novinari postavljaju pitanja koja bi vam postavili građani na ulici. Političar mora da bude spreman da razgovara sa ljudima i da čuje njihove probleme - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Govoreći o svom iskustvu, ministarka je navela da čak i kada se nalazi u privatnim situacijama, građani joj prilaze sa pitanjima i problemima, jer je doživljavaju kao nekoga ko predstavlja državu.

- Nemamo pravo da kažemo da smo samo privatno lice kada obavljamo javnu funkciju. Ljudi vas i u prodavnici, bolnici ili na ulici vide kao predstavnika države. Zato morate da vodite računa o svakom postupku i načinu na koji se ophodite prema ljudima - rekla je ona.

Osvrnula se i na pojedine funkcionere koji, kako kaže, funkciju doživljavaju kao privilegiju i sredstvo za ličnu promociju.

- Funkcija ne daje ni autoritet, ni poštovanje, ni identitet. To čoveku mogu da daju samo karakter i rezultati. Ne možete očekivati da vas narod poštuje ako vi ne poštujete narod - poručila je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je govorila i o ponašanju pojedinih funkcionera koji insistiraju na privilegijama poput službenih rotacija i posebnog tretmana.

- Meni je neshvatljivo da neko oseća potrebu za rotacijom i sirenama kako bi pokazao svoju važnost. To nije pitanje bezbednosti, već sujete i potrebe da se drugima demonstrira moć. Funkcija ne sme da služi lečenju kompleksa - rekla je ona.

Dodala je da građani veoma dobro prepoznaju ko radi u njihovom interesu, a ko funkciju koristi isključivo zbog privilegija.

- Narod možda neće znati ime svakog ministra, ali vrlo dobro zna ko radi, a ko ne radi svoj posao. Ljudi osećaju nepravdu i zato je važno da se sistem očisti od onih koji urušavaju poverenje u državu - navela je ministarka.

Govoreći o političkoj odgovornosti, ona je ocenila da je Srbiji potrebno "veliko prolećno čišćenje" i otvaranje prostora za mlade, obrazovane i odgovorne ljude.

- Moramo da damo priliku vrednim i stručnim ljudima koji možda nisu bili dovoljno primećeni. Politika ne sme da bude utočište za one koji se grčevito drže funkcija bez rezultata i bez odgovornosti - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Na kraju je poručila da svaki političar mora svakodnevno da preispituje sopstveni rad i odnos prema građanima.

- Svako od nas treba da se zapita da li je tog dana zaista pomogao ljudima i uradio nešto korisno za državu. To je jedini pravi politički rezultat. Sve drugo je uzaludno trošenje vremena - zaključila je ministarka.

Autor: Iva Besarabić