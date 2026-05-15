MINISTAR PRAVDE NENAD VUJIĆ: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava Ratka Mladića

Ministar pravde Nenad Vujić oglasio se nakon odluke Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove kojom je odbijen zahtev generala Ratka Mladića za prevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, uprkos nespornoj činjenici da se nalazi u terminalnoj fazi bolesti.

Vujić je zabrinut za generala Mladića, jer nakon odluke Haga, postoji velika verovatnoća smrtnog ishoda u kratkom roku.

- Posebno zabrinjava činjenica što je sam Mehanizam u svojoj odluci konstatovao da je zdravstveno stanje generala Ratka Mladića izrazito teško, da je 'na kraju života', kao i da postoji velika verovatnoća smrtnog ishoda u veoma kratkom roku. Uprkos tome, zahtev za njegovo puštanje nije prihvaćen - istakao je Vujić.

Vujić je istakao je da humanitarni principi, pravo na dostojanstveno lečenje i univerzalne civilizacijske vrednosti moraju biti jednaki za sve, bez obzira na prirodu optužbi ili presuda.

Vujić je posebno ukazao da je Republika Srbija dala sve potrebne garancije za njegovo lečenje, smeštaj i nadzor na teritoriji Srbije, što je takođe evidentirano u postupku pred Mehanizmom.

Ministarstvo pravde podseća da je Srbija u prethodnim slučajevima pokazala odgovornost i spremnost da sarađuje sa međunarodnim pravosudnim institucijama, poštujući međunarodne obaveze i standarde i da zbog toga očekuje da humanitarna pitanja budu tretirana bez političkih ili selektivnih pristupa.

Ministarstvo pravde upozorilo je da ovakve odluke dodatno urušavaju poverenje u nepristrasnost međunarodnih pravosudnih institucija i ostavljaju utisak selektivne primene humanitarnih standarda.

"Humanost ne sme biti pitanje političke procene niti različitih aršina", naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da će Republika Srbija nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana i ukazivala međunarodnoj javnosti na odgovornost pojedinaca koji svojim odlukama ugrožavaju principe humanosti i ljudskog dostojanstva.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove odbio je u četvrtak zahtev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiji zbog teškog zdravstvenog stanja.

Autor: Iva Besarabić