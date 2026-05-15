Ministarstvo ispunilo obavezu: Građanima omogućen uvid u birački spisak po adresi

Izvor: Pink.rs

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uspešno je okončalo sprovođenje svih obaveza propisanih poslednjim izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, obezbedivši u zakonskom roku pregled broja birača po adresi.

Od ponoći, svim građanima Republike Srbije dostupna je mogućnost uvida u pregled broja birača po adresi, putem unošenja jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) i broja lične karte.

Na ovaj način Ministarstvo je ispunilo poslednju obavezu predviđenu izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, dodatno unapređujući transparentnost i dostupnost podataka građanima.

Uvid u pregled broja birača po adresi dostupan je na sledećem linku: https://upit.birackispisak.gov.rs/

Autor: Pink.rs

MDULS OŠTRO DEMANTUJE NEISTINITE NAVODE 'NOVE': Sve promene koje su vršene u Jedinstvenom biračkom spisku zasnovane na zakonitim i pravno relevantnim

