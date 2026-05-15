Đurđević: Majska skupština posejala je seme slobode, a 1918. donela plod ujedinjenja

„Majska skupština posejano je seme slobode, a u 1918. ubran je plod ujedinjenja. Ono što su preci tada zasadili kao ideju, pokolenja su kroz žrtvu i veru odnegovala u istorijsku stvarnost. Maj 1848. bio je setva, a novembar 1918. žetva. Iz karlovačke zemlje nije nikla samo politička odluka — niklo je vekovno pravo jednog naroda da ponovo bude svoj na svome“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski povodom obeležavanja godišnjice Majske skupštine u Sremskim Karlovcima.

Ministarka je istakla da Majska skupština nije bila formalni politički čin, već istorijski izraz vekovne težnje srpskog naroda za slobodom, državnošću i pravom na sopstveni identitet.

„Majska skupština nije bila sazvana da bi izdala neku deklaraciju i proglasila slovo na papiru, već da bi saopštila viševekovnu težnju srpskog naroda da bude svoj na svome, da ima pravo na svoje ime, jezik i pismo. Sa ovog balkona 1848. godine proglašeno je da je Vojvodina srpska“, poručila je ministarka.

Ona je naglasila da je srpski narod kroz istoriju samostalno vodio svoje borbe za slobodu i očuvanje državnosti.

„Naš narod je jedan od retkih naroda koji je samostalno vodio svoje revolucije. Nije prizivao velike sile da ga oslobađaju, već je slobodu branio svojim grudima, znajući da Srbin može biti slobodan samo onda kada ima svoje institucije i svoju državu“, istakla je ministarka.

Govoreći o savremenim pokušajima revizije istorije i idejama o izdvajanju Vojvodine iz okvira Srbije, ministarka je poručila da takve inicijative nemaju uporište ni u istoriji, ni u volji naroda.

„Mi smo ovde da pokažemo da smo naslednici ideje o autentičnosti i autohtonosti srpskog naroda na ovim prostorima i da nikada nećemo dozvoliti da takve namere postanu politička realnost“, naglasila je ministarka.

Ona je najavila i da će ministarstvo podržati inicijativu Opštine Sremski Karlovci i Zavoda za zaštitu spomenika da se naredne godine obnovi spomen-tabla posvećena Majskoj skupštini, u susret jubileju 2028. godine.

„Podele nikada nisu dobra opcija ni za jedno društvo. Danas nam je potrebno nacionalno i narodno jedinstvo, jer samo jedinstveni možemo da sačuvamo Srbiju od Vranja do Subotice. Srbija i Vojvodina su dva krila jednog istog orla“, zaključila je ministarka.

Autor: Marija Radić