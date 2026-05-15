AKTUELNO

Politika

Đurđević: Majska skupština posejala je seme slobode, a 1918. donela plod ujedinjenja

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ||

„Majska skupština posejano je seme slobode, a u 1918. ubran je plod ujedinjenja. Ono što su preci tada zasadili kao ideju, pokolenja su kroz žrtvu i veru odnegovala u istorijsku stvarnost. Maj 1848. bio je setva, a novembar 1918. žetva. Iz karlovačke zemlje nije nikla samo politička odluka — niklo je vekovno pravo jednog naroda da ponovo bude svoj na svome“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski povodom obeležavanja godišnjice Majske skupštine u Sremskim Karlovcima.

Ministarka je istakla da Majska skupština nije bila formalni politički čin, već istorijski izraz vekovne težnje srpskog naroda za slobodom, državnošću i pravom na sopstveni identitet.

„Majska skupština nije bila sazvana da bi izdala neku deklaraciju i proglasila slovo na papiru, već da bi saopštila viševekovnu težnju srpskog naroda da bude svoj na svome, da ima pravo na svoje ime, jezik i pismo. Sa ovog balkona 1848. godine proglašeno je da je Vojvodina srpska“, poručila je ministarka.

Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je naglasila da je srpski narod kroz istoriju samostalno vodio svoje borbe za slobodu i očuvanje državnosti.

„Naš narod je jedan od retkih naroda koji je samostalno vodio svoje revolucije. Nije prizivao velike sile da ga oslobađaju, već je slobodu branio svojim grudima, znajući da Srbin može biti slobodan samo onda kada ima svoje institucije i svoju državu“, istakla je ministarka.

Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Govoreći o savremenim pokušajima revizije istorije i idejama o izdvajanju Vojvodine iz okvira Srbije, ministarka je poručila da takve inicijative nemaju uporište ni u istoriji, ni u volji naroda.

„Mi smo ovde da pokažemo da smo naslednici ideje o autentičnosti i autohtonosti srpskog naroda na ovim prostorima i da nikada nećemo dozvoliti da takve namere postanu politička realnost“, naglasila je ministarka.

Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je najavila i da će ministarstvo podržati inicijativu Opštine Sremski Karlovci i Zavoda za zaštitu spomenika da se naredne godine obnovi spomen-tabla posvećena Majskoj skupštini, u susret jubileju 2028. godine.

Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Podele nikada nisu dobra opcija ni za jedno društvo. Danas nam je potrebno nacionalno i narodno jedinstvo, jer samo jedinstveni možemo da sačuvamo Srbiju od Vranja do Subotice. Srbija i Vojvodina su dva krila jednog istog orla“, zaključila je ministarka.

Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Autor: Marija Radić

#Istorija

#Majska skupština

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Politika

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

KRV JUNAKA POSTALA JE SEME SLOBODE - Ministarka Stamenkovski poručila sa Cera: Ovde je srpski opanak pobedio austrougarsku čizmu

Politika

'HVALA VAM ZA SVE ŠTO STE NAM OSTAVILI' Ministarka Stamenkovski u Gerontološkom centru Beograd: Stari su naš izvor snage, mudrosti i zrelosti (FOTO)

Politika

Đurđević Stamenkovski: Predsednik Vučić podržao inicijativu Zakona roditelj-negovatelj

Politika

BILO JE MNOGO SKUPOVA, ALI OVAJ JE POSEBAN! Ministarka Đurđević Stamenkovski u Areni: Neverovatna energija! Srbija je naša porodica, naša tvrđava, nep

Politika

'MIR U SRCU, TOPLINA U DOMOVIMA I SNAGA ZA SVAKI IZAZOV' Ministarka Đurđević Stamenkovski čestitala građanima praznike

Društvo

Bila je to borba za Srbiju! Stamenkovski predvodila državnu ceremoniju obeležavanja godišnjice Bitke na Košarama