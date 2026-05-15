POKAZAĆEMO SE KAO DOBRI DOMAĆINI! Ministar Mali: Ekspo će biti odskočna daska Srbije za još brži rast i razvoj

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je večeras da će Ekspo 2027 biti najveća manifestacija u istoriji Srbije, ali i odskočna daska za još brži rast i razvoj, ističući da građani još uvek nisu svesni koliko veliku stvar je Srbija uradila i koliko je važan događaj pred nama.

Govoreći o tome kako se došlo na ideju da se organizuje ta manifestacija, Mali je za Javni servis rekao da je o tome razgovarao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem 2022. godine.

"Tada smo rekli: 'Hajmo da pokušamo da pobedimo jednu Ameriku, jednu Španiju, jednu Argentinu, jedan Tajland, da vidimo da li mala Srbija može da se izbori sa tim da bude domaćin najveće svetske manifestacije 2027. godine i najveće manifestacije ikada u našoj istoriji'. I 2023. godine 81 zemlja sveta je dala poverenje upravo nama", rekao je Mali.

Istakao je da je to tada bila velika radost i ponos, ali, s druge strane i ogromna odgovornost pošto je je ostalo nekoliko godina da se sve to spremi i organizuje.

"Da napravimo jedan novi mali grad u Surčinu, a s druge strane da, kroz program 'Skok u budućnost', unapredite celu Srbiju. Nama je cilj da mi sledeće godine predstavimo Srbiju u potpuno drugačijem svetlu, sa novim putevima, bržim saobraćajnicama, svom izgradnjom koju imamo u zdravstvu, u kulturi, školstvu, u energetici, da to bude jedna potpuno druga slika Srbije", istakao je Mali.

Naglasio je da nema dilemu i da je siguran da će se Srbija i Beograd pokazati kao dobri domaćini.

"Biće tu ogromnih iznenađenja. Nama je tema 'igraj za čovečanstvo', tema koja je najšira moguća, tema koju sve zemlje prihvataju. U ovom trenutku mi imamo 137 država zemalja i učesnika koji su prihvatili da učestvuju. Astana je 2017. imala 115 učesnika. Radimo na tome i lobiramo da se još zemalja prijavi. Cilj nam je više od 140 učesnika", naveo je Mali.

Kako je rekao, Beogradu postaje centar sveta u tom trenutku, i svet je u Beogradu.

"To se nikada nije desilo. Ogromna šansa za nas da u komunikaciji sa svima njima unapredimo ekonomsku saradnju, političku, da predstavimo Srbiju u potpuno drugačijem svetlu celom svetu. A onda samo zamislite koliko to znači za 2028. 2029, 2030, jer nama je to odskočna daska za još brži rast i razvoj. Jer nama je Ekspo, ustvari, ekonomija. Nama je Ekspo način da ubrzamo privredni rast. Ako ubrzamo privredni rast, pa naravno, za građane to znači veće plate, veće penzije, bolji životni standard, bolji kvalitet infrastrukture, i tako dalje", naveo je Mali.

Dodao je da sve zemlje sveta, pogotovo u ovim globalnim izazovima, ratovima, trgovinskim konfliktima i blokadama traže neke izvore rasta, da otvore nova tržišta i privuku nove investitore.

"Mi imamo najveću šansu ikada. Mi imamo savršenu pozornicu za to. Dakle, naredne godine taj Ekspo gde će svi doći kod nas, od predsednika, premijera, ministara, privrednika. Mi očekujemo više od četiri miliona posetilaca u 93 dana. Koliki je to značaj za hotelijerstvo, za restorane, za turiste, u celoj Srbiji, u celom regionu", rekao je ministar.

Pored toga, kako je rekao, to je šansa za građevinarstvo i za sve uslužne delatnosti.

"BDP ide gore, raste novac u budžetu, otvaraju nam se šanse za još ubrzaniji rast penzija i plata. Mi ćemo mati preko 8.000 događaja u tih 93 dana. Događaji iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, nauke, dakle, sve ono što je budućnost, ne samo Srbije, nego čovečanstva. Tu ćete imati kompanije koje su lideri u veštačkoj inteligenciji, koji prikazuju sve nove pronalaske, tehnologije", istakao je Mali.

Dodao je da će na Ekspu biti i heliodrom za leteći taksi koji će imati najmanje dva leta dnevno.

"To je jednostavno signal da idemo u neke nove tehnologije, da Srbija ide napred, da nećemo da zaostajemo. Ako smo neke decenije 1990-ih i 2000-ih izgubili, ne želimo to da uradimo sada. Nije to samo Beograd, nije to samo Surčin. Za nas je Expo i auto-put koji se zove Moravski koridor i Dunavska magistrala i Smajli i Klinički centar u Nišu i Klinički centar u Beogradu i nove škole i novi vrtići. To je taj program 'Skok u budućnost'", poručio je Mali.

Autor: Pink.rs