Transparentnost na delu: OKO pozdravlja uvid u birački spisak po adresama

Prva srpska organizacija koja se bavi izbornim monitiringom - OKO (oko.rs) pozdravlja puštanje u rad državnog sistema koji građanima omogućava direktan uvid u pregled broja birača po adresama.

Ova mera predstavlja važan korak ka jačanju transparentnosti izbornog procesa i učvršćivanju poverenja građana u rad javne uprave. Unosom jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) i broja lične karte, svi državljani Srbije sada imaju mogućnost brze i jednostavne provere podataka za svoju adresu. Dostupnost ovih informacija afirmiše pravo javnosti da bude tačno informisana i direktno doprinosi stabilnosti demokratskih procesa.

„Dostupnost podataka po adresama predstavlja pozitivan primer moderne i otvorene javne uprave. Kada institucije omoguće lak i transparentan uvid u baze podataka, građani dobijaju jasan uvid u tačnost i ažurnost sistema, što je osnov za stabilan izborni ambijent“, izjavili su predstavnici organizacije OKO.

Ova funkcionalnost donosi tri ključna benefita za društvo:

Veća transparentnost: Podaci o broju birača po adresama sada su javno dostupni i proverljivi u svakom trenutku.

Jačanje poverenja: Otvorenost sistema potvrdjuje rešenost da se podaci vode ažurno i odgovorno.

Građanska uključenost: Građani dobijaju priliku da aktivno koriste digitalne servise države radi provere informacija od javnog značaja.

Organizacija OKO poziva građane da posete zvanični portal Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, iskoriste dostupni digitalni alat i informišu se o broju birača na svojoj adresi stanovanja.

Autor: Pink.rs