Ministarka Đedović Handanović poručila iz Atine: Srbija postaje energetsko čvorište Balkana

U energetici, baš kao i u životu, kada su komšije povezane, svi su jači - naglasila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i najavila novi samit Grčke, Srbije, Severne Makedonije i Bugarske u septembru u Beogradu.

Aktuelna energetska kriza pokazala je važnog udruživanja i regionalnog povezivanja. U geopolitičkoj neizvesnosti energetska bezbednost i otpornost na krize nisu samo nacionalni već zajednički prioriteti, rezultat je samita u Atini na kome se razgovaralo upravo o energetskom povezivanju našeg regiona. Ministri energetike Grčke, Srbije, Severne Makedonije i Bugarske dogovorili su se u Atini o jačanju regionalne saradnje, kao i projekte koji će čitav region učiniti otpornijim na poremećaje.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sumirala je rezultate razgovora i najavila novi samit na jesen u Beogradu.

- U Atini smo sa ministrima energetike Grčke, Bugarske i Severne Makedonije razgovarali o budućnosti energetskog povezivanja našeg regiona i projektima koji će promeniti energetsku mapu jugoistočne Evrope. Nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiće sigurniji, brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope, a Srbija želi da bude važna tačka tog povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta, ljude i energiju budućnosti - naglasila je srpska ministarka Đedović Handanović i naglasila:

- Obilazak LNG terminala dodatno potvrđuje koliko su saradnja i međusobna povezanost ključni za energetsku sigurnost. Kada gradimo veze i sarađujemo, gradimo sigurnije snabdevanje, stabilnije tržište i bolju budućnost za naše građane. A u energetici, baš kao i u životu, kada su komšije povezane, svi su jači. Jugoistočna Evropa mora da bude simbol stabilnosti i razvoja. Energetika nas spaja i tek ćemo biti snažnije povezani, a rad nastavljamo na samitu u Beogradu na jesen! - zakljućila je srpska ministarka.

Podsećamo, kako je rečeno u Atini plan Srbije i Severne Makedonije je da gasovod završe do kraja 2027. godine, dok je Bugarska potvrdila da će kapacitet postojećeg interkonektora sa Srbijom proširiti za čak 80 odsto.

- Mi smo naglasili da Srbija planira da ulaže u narednim godinama i to je predviđeno planom Srbija 2030 i Srbija 2035 i to 1,2 milijarde evra u gasnu infrastrukturu, u gasni program, jačanje gasovoda kroz našu zemlju, pre svega od Niša, Velike Plane preko Batajnice do Horgoša, ali i na istoku zemlje, jer planiramo da završimo interkonekciju sa Rumunijom i da taj deo zemlje bolje gasifikujemo i taj koridor ojačamo - rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Učesnici enegetskog Samita obišli su i terminal za tečni prirodni gas na ostrvu Revitusa. Na taj LNG terminal se računa kao alternativni pravac dotoka jer ima slobodnog kapaciteta.

O napretku dogovorenog, ministri četiri zemlje, kako je najavila Đedović Handanović razgovaraće već u septembru u Beogradu.

Autor: D.Bošković