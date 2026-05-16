SRPSKA LISTA POD BROJEM 119: U Prištini određen redosled stranaka na glasačkom listiću

Izvor: Kurir, Foto: Srpska Lista ||

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini danas je žrebom odredila redosled stranka na glasačkom listiću na izborima za skupštinu privremenih institucija 7. juna, a najveća srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista (SL) biće pod brojem 119.

Na izborima će učestvovati 17 političkih partija, tri koalicije i jedan nezavisni kandidat.

Kampanja će početi 28. maja i trajati do 7. juna u 06:59 časova.

Izbori će biti održani na 949 biračkih mesta. Preliminaran broj birača je 2.092.202, a podnošenje prigovora i ispravke biračkog spiska moguće su do 18. maja.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta.

Vanredni izbori biće održani 7. juna pošto skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.

Autor: D.Bošković

