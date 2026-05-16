Totalni rat između Đilasovaca i Šolakovaca: Marinika Tepić blokirala Slobu Georgijeva, puklo savezništvo do kraja

Haos među dojučerašnjim partnerima

Novi političko-medijski rat buknuo je na društvenim mrežama nakon što je novinar Slobodan Georgiev objavio da ga je potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić blokirala na mreži X. Ovaj potez izazvao je buru komentara i dodatno podgrejao spekulacije o ozbiljnom sukobu između nekada bliskih političkih i medijskih krugova koje javnost često povezuje sa Draganom Đilasom i Draganom Šolakom.

Georgiev je na svom profilu objavio screenshot uz kratku poruku:

- Sad ovo vidim. Vrlo zanimljivo...

Na objavljenoj fotografiji vidi se obaveštenje mreže X da je nalog Marinike Tepić blokirao Georgijeva, što znači da više ne može da prati njene objave niti da ostvaruje interakciju sa njenim profilom.

Ovaj potez odmah je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde korisnici komentarišu da sukob između opozicionih frakcija više ne može da se sakrije.