TAJKUNSKI MEDIJI UTIHNULI NAKON RAZGOVORA VUČIĆA I URSULE FON DER LAJEN: Ana Brnabić ih dobrano demontirala

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić objavila je na svom Iks nalogu da tajkunski mediji nisu ni objavili vest da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao vrlo važan razgovor sa predsednicom Evropske Komisije Ursulom fon der Lajen.



- Izgleda da za brze, objektivne i profesionalne medije kakvi su Danas, N1 i Nova S, razgovor između predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, nije vest. Prođoše sati kako je ova, za Srbiju izuzetno važna informacija, objavljena, ali kod njih je izgleda završila u nevidljivoj "nije se desilo" rubrici. Posle ovog tvita će je objaviti, ali zakopanu ispod vesti o uticaju obilnih kiša na bubamare i Vučićeve krivice zbog toga što u maju pada kiša i hladno je - napisala je Brnabić na mreži Iks.

Autor: S.M.