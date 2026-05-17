VUČIĆ NAJAVIO ŽESTOK UDAR NA KORUPCIJU U REDOVIMA BEZBEDNOSNIH SLUŽBI! Čistka u policiji i vojsci, nema više mesta za one koji čuvaju kriminalce

U Srbiji nema zaštićenih, niti će ih biti! Država se ponaša odgovorno i profesionalno.
Ovu snažnu poruku poslao je svim građanima predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Palate Srbija sa konferencije za novinare koju je održao zajedno sa direktorom policije Draganom Vasiljevićem.
Predsednik Srbije izjavio je da telo nestalog muškarca Aleksandra Nešovića, u okviru istrage koja je pokrenuta povodom izvršenja više teških krivičnih dela i njegovog nestanka 12. maja, a zbog koga je privedeno 10 lica, među kojima i tri policajca i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, još nije pronađeno i zamolio je medije da ne prenose neproverene informacije.
Lažne vesti
- Intenzivna je potraga, jedinice sve traže, ogroman broj pripadnika je uključen. Ta priča "nema tela, nema dela" toliko je glupa da nemam reči, znamo da je lice upucano, ništa ne može da se sakrije pranjem čaršava. Po tom pitanju i u ovom slučaju, koji je izuzetno težak za nas, ponašali smo se kao država veoma profesionalno, ozbiljno i odgovorno, ne podležući pritiscima ni onih koji imaju lične razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije, niti podležući pritiscima onih koji će nekoga da brane i ne pitajući se šta se stvarno dogodilo. Postoje razni napadi, iz raznih sfera, na sektor bezbednosti u Srbiji. Zato se vode kampanje protiv pojedinih ljudi, a u korist pojedinih ljudi. I niko ne vodi računa o državnim interesima, nego samo o svojima - kazao je Vučić.
Nulta tolerancija
Predsednik Srbije najavio je da će u najskorijem roku biti donet zakon po kojem svaki policajac ili vojnik koji bude uhvaćen da obavlja druge poslove, mimo onih za koje dobije direktnu dozvolu od države, neće više moći da radi u bilo u kom delu policije ili vojske.
- E, ti majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I u vojsci isto. Barem neće moći da se šetaju narko-dileri sa značkama više. I kada kažem uskoro, mislim da ćemo za mesec dana da usvojimo zakon. Za ovo neću ni da pitam Brisel, neka nas napadnu za to. I baš me briga, neka njih 2.000 ili 5.000 napusti odmah policiju. Odmah idite kući, nećete moći da radite više, ni u vojsci isto. Šta smo mi, budale?! Da školujemo nekog na Vojnoj akademiji, da školujemo nekog u Kamenici, da dajemo novac ogroman, da ulažemo u opremu, da plaćamo ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan, gde će sa kim da radi, kome će da pomaže, koga će da propušta i tako dalje - rekao je šef države i dodao da je narodu dosta onih koji mu na svakom mestu govore: "Znaš li ti ko sam ja?"
- Ako je neko u stanju da počini najteže krivično delo, a da je završavao školu u Kamenici i da, kada izvrši najteže krivično delo, mrtav ladan sedne i popije piće, a pritom smo mi kao država uložili u njega... Ako čuvaš najveće moguće kriminalce, ljude iz nekog drugog miljea, ti nemaš šta da tražiš u policiji i u vojsci. Država će ulagati u nečije znanje iz sistema bezbednosti, a oni će lepo da se uvežu i da rade sa kriminalcima i da nam pola narko-dilera ima policijsko obezbeđenje?! Pola njih koji rade u obezbeđenju zna u svakom trenutku ko je koji narko-diler. Dosta je bilo. Kažu ima to ima i u drugim državama. E neka ima, ovde neće da ima - oštro je poručio predsednik.
Svi ih se plaše, ali ja NE!
I direktor policije Dragan Vasiljević i predsednik Vučić demantovali su tvrdnje opozicionih medija da je predsednikov brat Andrej Vučić vlasnik restorana na Senjaku u kome se dogodila pucnjava i optužio crnogorske kriminalne klanove da šire takve laži.
Azerbejdžan, pa Kina: Intenzivna spoljnopolitička aktivnost
Vučić je najavio da će danas otputovati u Azerbejdžan i istakao da će u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljnopolitičku aktivnost, kao i da će kruna njegove karijere biti poseta Kini.
- Putujemo u Azerbejdžan ujutro, u ponedeljak noć se vraćamo i onda čekamo konačnu potvrdu. Predsednik Rusije Putin otputovaće u Kinu 19. i 20. maja. Nekoliko dana posle toga mi idemo u Kinu na razgovore sa predsednikom Sijom, dakle, posle posete Trampa, pa Putina, imaćemo izuzetnu čast da idemo u zvaničnu državnu posetu NR Kini. Tu očekujemo mnogo - rekao je Vučić.
- Mislim da je Andrej tamo možda bio jednom u životu ili nijednom, ali ne vredi kad imate posla sa lažovima. Sad vidite kako mafija radi. Znate li ko je to izmislio, ko je to prvi rekao? Pa rekao je ovaj dokazani, pravosnažnom presudom osuđeni kriminalac opet iz Crne Gore, a koga sada, prema našim obaveštajnim podacima, štiti kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore, koji se ne javlja na izdržavanje kazne. To je sin one nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Medenice (Miloš Medenica, prim. aut.) - rekao je Vučić i naglasio da kavački klan, kao i škaljarski, imaju problem samo sa jednim liderom na Balkanu:
- To je Aleksandar Vučić, pošto sa drugim liderima očigledno nemaju baš mnogo problema. A zar nije "Franš" u vlasništvu mog brata? Koliko su to puta govorili, ja mislim da on nikad tamo nije ni bio. I pada jedna za drugom laž, od Jovanjice, Valjeva, zvučnog topa, pa i ovo, ali uvek morate da izmislite neku novu laž, ali pada svaka. Crnogorski narko-klanovi su najgori u Evropi. Pobiše pola države, pobiše ljude gde stigoše. Pa nisu sela Škaljari i Kavači oko Kragujevca, Kraljeva ili Čačka, a ni blizu Beograda, nego ste nam uvezli to zlo ovde! Svi ih se plaše? Evo, ima jedna budala koja ih se ne plaši! - odlučno je poručio srpski predsednik.
Deo međunarodne zavere: Nije Srbija tražila odvajanje Crne Gore
Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da je SPC "parapolitička organizacija“, Aleksandar Vučić je izjavio da razume zašto Đukanović mrzi SPC i dodao da je on protiv takvog političkog stava, ali da ga više interesuje šta o tom pitanju misle oni koji sada vladaju Crnom Gorom i zašto o tome ne govore.
- Srbija nije tražila rastakanje SR Jugoslavije. Odvajanje Crne Gore iz državne zajednice urađeno je u okviru međunarodne zavere protiv Srbije, odnosno za otcepljenje Kosova i Metohije. Imali smo neodgovorne političare ovde koji nisu razumeli međunarodnu igru, nisu razumeli ništa. Oni su živeli od dana do dana samo da opljačkaju ovu zemlju. Cela igra bila je u tome da Srbija ne preuzme pravni kontinuitet u odnosu na SFRJ. Dan posle preuzimanja vlasti Koštunica objavljuje da se odričemo pravnog kontinuiteta u odnosu na SFRJ - kazao je srpski predsednik.
Autor: D.Bošković