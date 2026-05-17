VUČIĆ STIGAO U BAKU: Sledi sastanak s predsednikom Azerbejdžana Alijevim

Predsednika Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafajev.

Predsednik Vučić kasnije će se sastati sa predsednikom te zemlje, Ilhamom Alijevim, a potom će imati sastanak i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija.

Tokom posete Azerbejdžanu, Vučić će sutra učestvovati i na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, a nakon ceremonije otvaranja, prisustvovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja.

Vučića očekuje i niz susreta i razgovora sa zvaničnicima koji učestvuju na Forumu.

Obraćanje predsednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.

Inače, od danas do 22. maja, u glavnom gradu Azerbejdžana, održava se 13. Svetski urbani forum, jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju.

Forum, koji se održava na stadionu Baku Olympic Stadium, organizuje UN-Habitat u saradnji sa Vladom Azerbejdžana, a okuplja svetske lidere, urbaniste, predstavnike vlada, investitore, stručnjake i organizacije civilnog društva iz celog sveta.

Ovogodišnji Forum održava se pod sloganom "Stanovanje za svet: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice", sa fokusom na rešavanje globalne stambene krize, klimatske izazove i razvoj inkluzivnih urbanih sredina.

U fokusu ovogodišnjeg foruma nalazi se problem nedostatka pristupačnog i bezbednog stanovanja. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od tri milijarde ljudi širom sveta nema adekvatne uslove za život, dok brza urbanizacija, rast cena nekretnina i klimatske promene dodatno pogoršavaju situaciju. Organizatori ističu da gradovi moraju postati otporniji, održiviji i prilagođeni potrebama stanovništva.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj socijalnog stanovanja, zelene infrastrukture, modernog urbanog planiranja i smanjenje socijalnih razlika u urbanim sredinama.

Učesnici će tokom šest dana razgovarati o modernom urbanom planiranju, infrastrukturi, zelenoj energiji, održivom saobraćaju i načinima da gradovi postanu otporniji na klimatske i društvene promene.

Svetski urbani forum predstavlja ključnu međunarodnu platformu za razmenu ideja i konkretnih rešenja za razvoj gradova budućnosti, a očekuje se prisustvo hiljada delegata iz više od 100 zemalja sveta.

Autor: S.M.