VUČIĆ IZ BAKUA NAJAVIO IZGRADNJU GASNE ELEKTRANE U NIŠU, pa odgovorio na blokaderske napade: Država i policija pokazali maksimalni profesionalizam

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Republici Azerbejdžan, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Bakuu.

Nakon sastanka sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, Vučić je razgovarao sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija, a očekuje ga i učešće na Svetskom urbanom forumu UN.

- Predsednik Alijev i ja smo potvrdili naše prijateljstvo, mi se podržavamo već godinama na međunarodnoj sceni. Razgovarali smo o situaciji u Iranu, Azerbejdžan se, kao što znate, graniči sa Iranom, i osetili su sve što se zbiva, ali zahvaljujući mudroj politici Alijeva zadržali su mir i stabilnost - kazao je on.

- Privodimo kraju i biće uskoropotpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane u blizini Niša. Dogovorili smo kako i na koji način da korisitmo, koji su izvori gasa, to je ogroman kapacitet za našu privredu i značiće nam mnogo - rekao je Vučić.

Ogroman projekat je u pitanju, dogovorili smo se kako da upotrebljavamo i koristimo, koji su izvori gasa. To je ogroman potencijal, 500 megavata instalisane snage, i to će nam mnogo značiti u eri data centara. Razgovarali smo sa predsednikom Alijevim, ali i sa predstavnicima brojnih kompanija, o brojnim projektima. Imamo mnogo banja koje su zapuštene, bilo bi sjajno da se tu pronađu investitori. Imamo i oko Homolja potpuno nedirnutu prirodu, a nešto mora da se uradi da se privuku turisti iz celog sveta i regiona

On ističe da je popunjenost kapaciteta na letu Beograd-Baku čak 90 odsto, i da je to neverovatno.

- Ja hoću da kažem i našim ljudima da mnogo mogu da vide i nauče, ne samo o kulturi, već i da uživaju u prelepom gradu i zemlju, ukoliko dođu da posete Baku. Istovremeno, otvoriće im se novi vidici i poslovne prilike. Mi ćemo uskoro ugostiti veliku delegaciju iz Azerbejdžana, i pričaćemo o svemu osim o energetici. Naravno, pričali smo i o vojno-tehničkoj saradnji - naglasio je Vučić.

Predsednik je kazao da su Azerbejdžan, Uzbekistan i Kazahstan fantastične zemlje i da predstavljaju veliku priliku za nas.

- Srbija će sledeće godine biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi, i mi moramo da gledamo koje zemlje rastu takvom brzinom. To su te zemlje Centralne Azije, koje prihvataju nove tehnologije. Da vidite sastav njihovih delegacija, svi govore i perfektan ruski, i engleski, školuju se u inostranstvu pa se vraćaju u svoje zemlje, rade po 12 sati dnevno. Nije ni čudo da su tako uspešni - rekao je on.

Vučić ističe da će sutra razgovarati sa predsednikom Kenije, i da je veoma bio razočaran kada je ta afrička zemlja priznala Kosovo.

- I to će biti tema, ali i ekonomska saradnja. Razgovaraću i sa predstavnicima slovačkog MSP, Mirziojevim, ponovo sa Alijevim, pa nazad za Beograd. Čekaju nas važni poslovi, za dva dana ćemo tačno znati kada idemo u Kinu. Putin je ja mislim prekosutra u Kini, pa je onda naš red. To je za nas od najvećeg značaja rekao bih u prethodnih 20, 30 godina - kazao je predsednik.

O odnosima sa Alijevim, Vučić kaže da su oni prijatelji i braća, da se redovno čuju i dele informacije.

- Znao sam da će prekinuti saradnju sa Evropskim parlamentom. Znate, oni su mnogo pametni, pa vole da drže lekcije kako izgleda demokratija, a kada im zatreba nafta i gas, onda dolaze kod njega i mole. Nisam za to morao ni da ga pitam, perfektno se razumemo i tačno znam šta radi, što mogu da kažem za predsednika Tokajeva. Da li mu je danas rođendan? Moraću posle da ga zovem da ga čestitam. Danas je rođendan i predsedniku RS Siniši Karanu, i njemu čestitam ovom prilikom. Videću se i sa Mirziojevom, to će biti velika poseta, krajem godine - naglasio je on.

- Mnogo toga smo otvorili. Otvorili smo i nešto što ne mogu da vam kaže šta je, rećiću za nekih 15-20 dana - kaže Vučić.

Predsednik podseća da je Azerbejdžan uložio milijarde i da su kupili deo italijanske energetske mreže, sa sve benzinskim pumpama.

- Pogledajte njihove firme koje se bave građevinom. Šta oni urade, to je state of the art. Sve što oni urade, podignu cenu svega okolo posle. To su najbolje i najbrže rastuće ekonomije. Dajte da ih dovedemo i privučemo. I to su bile teme razgovora. Mnogo toga smo otvorili, otvorili smo nešto i o čemu ne smem da pričam, a mogu da vam kažem za nekih 15 dana - rekao je Vučić.

Osvrnuo se još jedenom na izgradnju gasne elektrane:

- Želimo da iskoristimo to i kao toplotnu energiju. To je posebno važno za Niš ali i okolne gradove. 500 megavasta instalisane snage za obnovljinu energiju, to nikada nije tsvarnih jer morate imati 365 dana sunce ako je reč o solarima, ali ako imate gas, a mi ga imamo od Rusa i imaćemo uvek dovoljno i zato je dobro što smo se uvezali sa Alijevim, ima preduzeće, za nas to znači da će to biti 500 megavat stvorene električne energije. Samo želim da objasnim, to će biti stvarnog kapaciteta 500 megavata. Uradili smo Kostolac on je na 350 megavat. Pri tome kakav je kvalitet uglja u Drmnu poreed a bolji je nego u Kolubari, ali to nam je jedini energestki objekat koji smo radili. Ovi pre nas nisu ni jedan. Dakle to je 500 megavata, da li nam je to dovoljno. Pa nije ako ćemo da radimo data centre, ili na električne punjače moraćemo da trošimo gigiavate električne enrgije. Naviknuti smo da živimo mnogo bolje. Mi svi hoćemo da i leti i zimi kući hodamo u istom niko neće da obuče džemper, za sve to korisitimo električnu energiju i nemamo je dovoljno. Nemojte da vas laže bilo koji ministar. Svake godine više trošimo na kupovinu električne enrgije. Morate da govorite istinu. Možete da pričate šta hoćete ali uvek je to muka. Moramo da sednemo da vidimo šta ćemo da radimo, da imamo jedav sveobuhvatni pristup, da vidimo možemo li Bistricu da uradimo za 8 godina, za 5 godina malio nuklearni reaktor e tada bih mogao da kažem imamo dovoljno. Ali ovako to je strašno važno za nas i za Niš, jer će investitori tamo moći da računaju na sigurnu toplotnu i električnu energiju. Hoćemo li biti dovoljno pametni da to razumemo i požurimio, verujem da hoćemo - rekao je on.

Odgovarajući na pitanja novinara o istrazi ubistva Aleksandra Nešovića i komentarima opozcije, Vučić je postavio pitanje koga je to prethodna vlast uhapsila:

- Protiv koga su se to oni i kako borili? Kakve veze to ima sa Kolubijom i narko dilerima? Nisu se ni potrudili da se raspitaju o čemu se radi... Kažu ćutala policija dva dana, pa tek kada je supruga došla i prijavila tada je i počela da radi. Nisu policajci osumnjičeni da su učestvovali u ubistu... Treba da prihvatim pritisak svakoga ko mrzi Milića ili ne znam koga... Svako je nevin dok se ne dokaže drugačije i ovde ne psotoji osnova sumnje da je lično učestvovao u izvršenju već u prikrivaeu. Država je i tu brzo reagovala i pokazala da nema zaštićenih. Po tome se razlike ova držva aod one juče koju bi oni da vrate - kaže Vučić i dodaje kako je sada 4 puta manje ubistava te da su sva razrešena za razliku od perioda kada su blokaderi bili na vlasti - naveo je Vučić.

- To je borba između jednih i drugih blokadera šta će da kaže gore nešto za mene. Ja ih pozivam da se udruže, nemojte da se cepktae, to što me napdate koristite da uzmete poene ovim drugima. Ujedinite se, pokažite vaš program, šta znate osim da se vređate. Uduržte se pa da stanemo na crtu - kazao je predsednik.

Autor: S.M.