BRNABIĆ ODBRUSILA ĐILASU: Samo nemojte da nam bivši DOS govori o vladavini prava i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjave Dragana Đilasa.

- Jedino besramno je to da čovek koji je vlast koristio samo i isključivo za lično bogaćenje govori nešto čoveku koji je rizikovao svoj život i život svoje porodice objavljujući i vodeći borbu protiv klanova koji su nastali i razvili se u Crnoj Gori. Aleksandar Vučić je taj koji je najmonstruoznije kriminalce strpao u zatvore i sada im se sudi. Aleksandar Vučić je taj koji je pokazao da nema zaštićenih, za razliku od vremena bivšeg DOS kada su i policijske generale i novinare ubijali i - nikom ništa. Niti je ko odgovarao, niti je ko optužen, niti je ko podneo ostavku. Samo nemojte da nam bivši DOS govori o vladavini prava i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Premijer ubijen u dvorištu Vlade, a niko nije ni ponudio, a kamoli podneo ostavku!- izjavila je Brnabić.

