ODRŽANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA BOSS-A: Puna i nedvosmislena podrška konsultacijama sa parlamentarnim strankama koje sprovodi Vučić

Danas je održana vanredna sednica Predsedništva Bošnjačko srpskog saveza (BOSS) u proširenom sastavu, na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja i donete sledeće odluke:

Doneta je odluka o pokretanju priprema za izbornu skupštinu stranke, na kojoj će biti usvojena deklaracija „Bošnjačko-srpski zajednički odgovor“, definisana u saradnji sa eminentnim naučnim institucijama i pojedincima.

Bošnjaci i Srbi nemaju luksuz novih podela i sukoba. Istorija nas je već preskupo naučila šta znači nejedinstvo. Danas su saradnja, međusobno uvažavanje i zajedničko delovanje jedini ozbiljan i odgovoran put – put očuvanja mira, stabilnosti i izgradnje sigurne budućnosti.

U trenutku kada se Srbija suočava sa ozbiljnim unutrašnjim i spoljnim pritiscima, više nema prostora za izgovore, odugovlačenje i političke kalkulacije. Državi je potrebno jasno, odlučno i odgovorno liderstvo. Građani ne žele političare koji se skrivaju iza praznih fraza, već one koji su spremni da preuzmu odgovornost i donose konkretne odluke.

Bošnjačko srpski savez daje punu i nedvosmislenu podršku konsultacijama sa parlamentarnim strankama koje sprovodi predsednik Aleksandar Vučić.

Zato zahtevamo hitnu, sveobuhvatnu i bezuslovnu rekonstrukciju Vlade Republike Srbije – odmah, bez odlaganja i bez političke trgovine. Ta rekonstrukcija mora obuhvatiti sve nivoe vlasti: od republičkog, preko javnih preduzeća, do pokrajinskog i lokalnog nivoa. Potrebna je nova energija, ali i jasna odgovornost za dosadašnje rezultate. Svako dalje odugovlačenje predstavlja direktnu štetu za državu i njene građane.

Kada je reč o spoljnopolitičkom opredeljenju, poruka je jasna: Srbija ne sme slepo slediti procese bez jasnog ishoda. Dalje evropske integracije imaju smisla isključivo ukoliko se odnosi unutar same Evropske unije jasno redefinišu i ukoliko postoji nedvosmislena politička volja da Srbija postane punopravna članica. Građani Srbije imaju pravo da znaju istinu – da li su zaista poželjni, koju cenu bi za to platili i da li Evropska unija, u ovom obliku, uopšte ima stabilnu i dugoročnu perspektivu.

Autor: S.M.