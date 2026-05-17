Raspada se podrška blokaderima: Jedan od glavnih botova poručio da neće da galasa dok ne izađu sa imenima

Jedan od aktivnijih naloga na društvenoj mreži Iks, koji je mesecima javno podržavao studentske proteste i blokaderski pokret, poručio je da neće podržati najavljenu "studentsku listu" dok ne budu objavljena imena ljudi koji bi se na njoj našli.

Nalog "Consigliere", koji nastupa pod korisničkim imenom "spec_savetnik" naveo je da je podržavao studentski pokret, da je išao na proteste širom Srbije i da je, kako je napisao, večno zahvalan deci koja su obišla celu Srbiju.

Ipak, u istoj objavi jasno je napravio otklon od političke artikulacije tog pokreta i poručio da bez konkretnih imena ne želi da da podršku listi.

"Studentsku listu ne podržavam dok je ne vidim, neću podržati političare sa studentske liste dok ne vidim ko su i šta su, jer nemam nameru da posle svih ovih godina opet gubim vreme sa nekim budalama sa studentske liste", naveo je ovaj nalog na Iksu.

On je dodao da drugi mogu da glasaju i za kamen za kupus, ali da on ipak hoće da vidi imena pa da odluči.

Ova objava pokazuje da se u delu internet zajednice koja je do sada otvoreno podržavala blokade i proteste pojavljuje sve veća rezerva prema ideji da se studentski pokret pretvori u izbornu listu bez jasnih kandidata, programa i političke odgovornosti.

Posebno je upadljivo to što poruka ne dolazi od protivnika plenumaša, već od naloga koji je i sam isticao podršku studentskim protestima. Upravo zato ovaj stav odzvanja kao signal da se podrška najavljenoj studentskoj listi ne podrazumeva čak ni među onima koji su do sada bili deo njenog najglasnijeg onlajn okruženja.